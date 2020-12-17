Covid-19: в ВОЗ рассказали, как безопасно встретить новогодние праздники

Страны Европы должны рассмотреть возможность отмены рождественских ярмарок и массовых праздничных мероприятий. Фото: pixabay.com

Из-за несоблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции во время праздников в первые недели 2021 года в Европе возможны новые вспышки Covid-19.

В связи с пандемией жителям Европы рекомендуется по возможности праздновать Рождество и Новый год на улице. Такой пункт содержится в рекомендациях ВОЗ.

"По возможности, празднование следует проводить на улице, участники должны носить маски и соблюдать дистанцию", - сообщили в организации.

При этом для празднования в помещении следует позаботиться о вентиляции и следить, чтобы там собралось не слишком много людей. В ВОЗ пояснили, что праздники в помещении даже небольшими группами опасны: обычно в компаниях присутствуют люди разных возрастов из разных семей.

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Страны Европы должны рассмотреть возможность отмены рождественских ярмарок и массовых праздничных мероприятий. Рождественские службы следует проводить на воздухе и ограничить число их участников. На горнолыжных курортах нужно исключить массовые собрания людей в закрытых помещениях.

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Карантинные ограничения в Польше хотят продлить как минимум до 17 января. Об этом сообщил глава Минздрава страны Адам Недзельский.