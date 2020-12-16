Исследовали, где легче всего подхватить коронавирус

Ученые просмотрели 54 опубликованных за период пандемии исследования, где речь шла о случаях вторичной передачи Covid-19. Фото: pixabay.com

Человек максимально рискует заразиться коронавирусом дома, если кто-то из проживающих уже болеет Covid-19. Особенно, если под одной крышей проживают 2 человека.

Уровень риска вторичной передачи от сожителя с симптомами составляет 18%. А вот при наличии дома бессимптомных носителей инфекции показатель равен лишь 0,7%, сообщили американские ученые, пишет журнал JAMA.

Ученые просмотрели 54 опубликованных за период пандемии исследования, где говорилось о случаях вторичной передачи Covid-19. В анализе использовали данные 77 758 человек. Выяснилось, что частота вторичных заражений в пределах дома достигает более 16%.

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Взрослые чаще заражаются дома, 28,3%, нежели дети - 16,8%. Супруги подвергаются наибольшей опасности получить инфекцию - 37,8%. Если дома проживают двое лиц, один из которых болен, риск заразиться выше - 41,5%, чем в домах с 3 или более контактами - 22,8%.

Поэтому остановить пандемию, направляя больных на самоизоляцию к другим домашним, вряд ли получится.

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Британские ученые пришли к выводу, что тяжелое течение заболевания коронавирусной инфекции и летальные случаи болезни связаны с дефицитом витамина D. По их словам, он является основным фактором риска заражения вирусом.