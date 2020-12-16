Популярный для лечения Covid-19 антибиотик оказался бесполезным

От начала пандемии азитромицин широко применяли для лечения Covid-19. Фото: pixabay.com

Антибиотик азитромицин бесполезен при лечении госпитализированных пациентов с Covid-19.

Об этом свидетельствует исследование Recovery Trial на medRxiv.

С начала пандемии азитромицин широко применяли для лечения Covid-19 на основании его иммуномодулирующего эффекта.

В период с 7 апреля по 27 ноября в Великобритании случайно распределили госпитализированных пациентов на 2 группы. С обычным стандартом лечения - 5182 человек, с таким же стандартом +500 мг азитромицина раз в день в течение 10 суток - 2582 человек. Пациентов приобщали к исследованию в среднем через 8 дней после появления первых симптомов. В течение 28 суток умерли 496 пациентов с азитромицином, это 19%, и 997 пациентов без него - 19%. Между группами не обнаружили никакой значимой разницы.

Авторы исследования обеспокоены тем, что широкое использование азитромицина при Covid-19 может вылиться в массовую резистентность бактерий к этому антибиотику.

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Безрецептурный аспирин и его аналоги способны помочь выжить пациентам с Covid-19, поскольку предотвращают образование тромбов в легких, сердце и других органах. О том, что ацетилсалициловую кислоту добавили в исследование Recovery Covid-19, сообщила ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская.