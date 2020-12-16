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среда, 16 декабря 2020 09:52

Может ли после прививки от Covid-19 развиться паралич

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В соцсетях распространяют фейковое изображение с подписью о 3-х добровольцах из 4-х, у кого после прививки вакциной Pfizer развился паралич Белла (самая распространенная форма паралича лицевого нерва).

На самом деле это изображение сделали в 2019 году, отмечают фактчекеры Reuters.

Автор: twitter.com/dollysaysno
 

"Эта болезнь является достаточно распространенной среди популяции, поэтому пока у нас нет оснований говорить о причинно-следственной связи между введением вакцины и развитием паралича", - заявили в управлении по продовольствию и медикаментам США.

При этом там отметили, что у 4-х из 4,4 тыс. участников испытаний вакцины Pfizer действительно обнаружили паралич Белла.

В госпитале Джона Хопкинса отмечают, что ученые пока так и не установили причин появления паралича.

"Такое воспаление возникает и проходит само по себе. Однако у нас есть основания полагать, что причиной заболевания является иммунная система", - отмечают врачи.

Вакцины же от ветряной оспы, столбняка и дифтерии наоборот являются способом профилактики паралича Белла.

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Сотрудники Управления контроля качества продуктов и медикаментов США (FDA) признали безопасной вакцину от коронавируса, разработанную компанией Moderna. Результаты клинических испытаний и данные о безопасности вакцины "отвечают рекомендациям относительно предоставления разрешения на использование вакцины для прекращения коронавируса".

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