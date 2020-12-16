В США подтвердили еще одну вакцину от Covid-19

Подтвердили еще одну вакцину. Фото: Reuters

Сотрудники Управления контроля качества продуктов и медикаментов США (FDA) признали безопасной вакцину от коронавируса, разработанную компанией Moderna.

Результаты клинических испытаний и данные о безопасности вакцины "отвечают рекомендациям относительно предоставления разрешения на использование вакцины для прекращения коронавируса", сообщает CNBC.

Специальный комитет FDA еще должен рекомендовать использование вакцины, которая была разработана американской компании Moderna, а сам регулятор одобрить ее. Это формальное решение ожидают в ближайшие дни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США сделали первую прививку от коронавируса

На прошлой неделе комитет рекомендовал использование вакцины, которая была разработана компаниями Pfizer и BioNTech, а на следующий день ее одобрил и FDA.