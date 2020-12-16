Польша планирует продлить карантин на рождественские праздники

Решение будет принимать правительственный кризисный центр во главе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Фото: pixabay.com

Карантинные ограничения в Польше хотят продлить как минимум до 17 января.

Об этом сообщил глава Минздрава страны Адам Недзельский, передает "Укринформ".

"Я представил президенту видение, что угроза 3-й волны коронавирус является реальной. Сейчас мы имеем около 10 тыс. случаев инфицирования ежедневно. Если 3-я волна стартует с этого уровня можем ожидать значительную эскалацию эпидемии и обременения системы здравоохранения", - сказал он.

Решение будет принимать правительственный кризисный центр во главе с премьером Польши Матеушем Моравецким.

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С начала пандемии в Польше обнаружили более 1,1 млн случаев коронавирусной болезни. Вылечились около 900 тыс. человек, умерли-почти 23 тыс. Иностранцы с разрешением на проживание в Польше, смогут там бесплатно вакцинироваться от Covid-19. Это люди, которые имеют временный или постоянный вид на жительство.