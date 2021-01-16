Covid-19. Ляшко рассказал о ситуации с вакциной

Вакцину против Covid-19 ожидают в Украине в феврале. Фото: Reuters

Первые вакцины от коронавируса должны поступить в Украину уже в феврале. Речь идет не только о китайской Sinovac, но и от компаний Pfizer и Moderna.

"В феврале появится вакцина и начнется первый этап вакцинации. Будет создано 375 мобильных бригад, которые будут проводить вакцинацию. Уже 15 января у нас будет поименный список. Сейчас работаем с Национальной службой здоровья Украины и с Минфином, чтобы оплачивать каждый укол" , - сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью LB.UA.

Также вариантом является получение вакцин в рамках механизма COVAX. И это могут быть медикаменты от американских компаний Pfizer и Moderna.

"Но скорее Pfizer, поскольку COVAX работает с вакцинами, в которых есть разрешение от ВОЗ на экстренное использования. А единственная мРНК-вакцина, получившая такое разрешение, - это Pfizer", - отметил главный санитарный врач.

Главный санврач также прокомментировал информацию о 50,38% эффективности вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Именно с ней Украина заключила контракт, в котором речь идет о 70%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский попросил у Меркель вакцину от коронавируса

"На самом деле 50+ даже 0,1% позволяет любому регулятору зарегистрировать препарат как эффективный и с достаточной доказательной базой", - пояснил он.

По словам главного санитарного врача, Украина ничем не рискует, что закупки вакцин будет отменено.

В то же время точной даты, когда вакцины поступят в Украину, Ляшко назвать не может.

Группа фармацевтических компаний "Лекхим" заключила соглашение с китайским производителем вакцин "Синовак" (Sinovac Biotech) на поставку в Украину 5 млн доз препарата против Covid-19. Из них 1,9 млн доз поступят в пределах закупки Минздрава.