Covid-19 "косит" украинцев. Больше всего умерших и заболевших с начала пандемии

 
Ексклюзивы
1/5
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 2466
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 810
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 567
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 1152
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Просмотров: 261
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Просмотров: 17911
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
1 Просмотров: 1845
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 3159
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 1206
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Просмотров: 1188
Фото
Все фото
3
3
5
4
5
Врачи предупредили об опасном осложнении Covid-19
Врачи предупредили об опасном осложнении Covid-19
Что-то не так - платите €1 млрд: сотрудник Укрпочты &quot;перестраховался&quot; перед вакцинацией
Что-то не так - платите €1 млрд: сотрудник Укрпочты "перестраховался" перед вакцинацией
Медицинский вертолет впервые доставил больного младенца из Львова в Киев
Медицинский вертолет впервые доставил больного младенца из Львова в Киев
Самолет МВД привез донорское сердце для самой маленькой в Украине пациентки
Самолет МВД привез донорское сердце для самой маленькой в Украине пациентки
Впервые за 20 лет в Украине пересадили роговицу глаза
Впервые за 20 лет в Украине пересадили роговицу глаза
Видео
Все видео
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
Пользователи Android могут получить желтый Covid-сертификат в "Дії"
Пользователи Android могут получить желтый Covid-сертификат в "Дії"
5 ч. в очереди: "скорые" с Covid-больными заполонили двор киевской больницы
5 ч. в очереди: "скорые" с Covid-больными заполонили двор киевской больницы
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Локдаун в Украине неизбежен - Кузин
Локдаун в Украине неизбежен - Кузин
Интервью
1/5
"Зеленского может победить только новый Зеленский "- Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский "- Евгений Головаха
Просмотров: 648
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 729
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5175
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1413
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1512
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 1125
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
четверг, 21 октября 2021 08:35

Covid-19 "косит" украинцев. Больше всего умерших и заболевших с начала пандемии

  Комментировать

За прошедшие сутки, 20 октября, обнаружили 22 415 новых случаев коронавируса. Это максимум за все время пандемии в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба "Коронавируса в регионах".

Рекордным стало и количество умерших от болезни - 546 человек. Больше смертей за сутки в Украине еще не фиксировали.

Всего в Украине за все время пандемии заболели 2 701 600 человек. От осложнений болезни умерли 62 389 пациентов. Вылечились 23 528 35, из которых за последние сутки - 8306.

Автор: "Коронавирус в регионах"
  Вакцинация - это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни, отмечают в Минздраве.
Вакцинация - это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни, отмечают в Минздраве.

Статистика по областям/вакцинировали двумя дозами:

Киев - 1192/7237
Винницкая - 462/3226
Волынская - 436/2310
Днепропетровская - 1308/7855
Донецк - 1058/4096
Житомирская - 1562/2565
Закарпатская - 319/2143
Запорожская - 1355/3551
Ивано-Франковская - 861/3104
Киевская - 728/3430
Кировоградская - 156/1619
Луганская - 819/1730
Львовская - 1388/7088
Николаевская - 410/2117
Одесская - 1528/6895
Полтавская - 996/3459
Ровенская - 705/2385
Сумская - 1100/2207
Тернопольская - 787/2356
Харьковская - 1319/5881
Херсонская - 1143/1737
Хмельницкая - 1002/2490
Черкасская - 469/2110
Черновицкая - 578/1677
Черниговская - 734/2337.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине "покраснела" еще одна область

С сегодняшнего дня, 21 октября, в Украине начинают действовать новые правила пассажирских перевозок. Для пассажирских перевозок в пределах города и области Covid-документы не нужны.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Covid-19 "косит" украинцев. Больше всего умерших и заболевших с начала пандемии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
октября

Бермудский треугольник: нашли корабль без экипа

Самое читаемое
Леся Никитюк празднует 34-летие: самые сексуальные снимки ведущей
Леся Никитюк празднует 34-летие: самые сексуальные снимки ведущей
17
 Просмотров: 16317
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
8
 Просмотров: 6867
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
3
 Просмотров: 5616
&quot;Я давлю уже на всех&quot; - Зеленский по-хамски ответил Барчук
"Я давлю уже на всех" - Зеленский по-хамски ответил Барчук 1 Просмотров: 3924
ДТП с шестью погибшими и травмированными: подробности и кадры жуткого столкновения
ДТП с шестью погибшими и травмированными: подробности и кадры жуткого столкновения
7
 Просмотров: 3402
Здоровье
Сем областей находятся в шаге от красной зоны. Там усилят карантин
Сем областей находятся в шаге от красной зоны. Там усилят карантин Просмотров: 522
Человеку впервые успешно пересадили почку генномодифицированной свиньи
Человеку впервые успешно пересадили почку генномодифицированной свиньи Просмотров: 180
Удобно и практично: как пользоваться электронными рецептами
Удобно и практично: как пользоваться электронными рецептами
 Просмотров: 144
В Украине "покраснела" еще одна область
В Украине "покраснела" еще одна область Просмотров: 720
Коронавирус убил многодетную мать из Львова. Она категорически противилась вакцинации
Коронавирус убил многодетную мать из Львова. Она категорически противилась вакцинации Просмотров: 792
Больше всего комментируют
6
"Офшор 95": НАПК взялось за декларации Зеленского и Баканова
5
Отставка Разумкова - этап усмирения
5
Глава Пентагона назвал РФ виновником конфликта на Донбассе
2
Буймистер выгнали из фракции "Слуга народа"
2
Азарова арестовали по делу о государственной измене
Голосов: 384
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть