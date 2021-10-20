В Украине "покраснела" еще одна область

С полуночи 23 октября Сумская область переходит в красную зону эпидопасности.

Соответствующее решение приняла Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 20 октября, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

"С 00:00 23 октября на территории Сумской области применить ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для красного уровня эпидемической опасности", - решила комиссия.

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Херсонская область первой в Украине попала в красную зону карантина. Жесткие ограничения там начали действовать с 15 октября. По состоянию на 20 октября в красной зоне находятся еще четыре области.

В зоне риска также Киев. Там уже 70% заполненных мест в больницах. Этого достаточно, чтобы местные власти объявили красную зону.