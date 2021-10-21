Covid-19 "косит" украинцев. Больше все умерших и заболевших с начала пандемии

За прошедшие сутки, 20 октября, обнаружили 22 415 новых случаев коронавируса. Это максимум за все время пандемии в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба "Коронавируса в регионах".
Рекордным стало и количество умерших от болезни - 546 человек. Больше смертей за сутки в Украине еще не фиксировали.
Всего в Украине за все время пандемии заболели 2 701 600 человек. От осложнений болезни умерли 62 389 пациентов. Вылечились 23 528 35, из которых за последние сутки - 8306.
Статистика по областям/вакцинировали двумя дозами:
Киев - 1192/7237
Винницкая - 462/3226
Волынская - 436/2310
Днепропетровская - 1308/7855
Донецк - 1058/4096
Житомирская - 1562/2565
Закарпатская - 319/2143
Запорожская - 1355/3551
Ивано-Франковская - 861/3104
Киевская - 728/3430
Кировоградская - 156/1619
Луганская - 819/1730
Львовская - 1388/7088
Николаевская - 410/2117
Одесская - 1528/6895
Полтавская - 996/3459
Ровенская - 705/2385
Сумская - 1100/2207
Тернопольская - 787/2356
Харьковская - 1319/5881
Херсонская - 1143/1737
Хмельницкая - 1002/2490
Черкасская - 469/2110
Черновицкая - 578/1677
Черниговская - 734/2337.
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С сегодняшнего дня, 21 октября, в Украине начинают действовать новые правила пассажирских перевозок. Для пассажирских перевозок в пределах города и области Covid-документы не нужны.
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