Covid-19 "косит" украинцев. Больше все умерших и заболевших с начала пандемии

За прошедшие сутки, 20 октября, обнаружили 22 415 новых случаев коронавируса. Это максимум за все время пандемии в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба "Коронавируса в регионах".

Рекордным стало и количество умерших от болезни - 546 человек. Больше смертей за сутки в Украине еще не фиксировали.

Всего в Украине за все время пандемии заболели 2 701 600 человек. От осложнений болезни умерли 62 389 пациентов. Вылечились 23 528 35, из которых за последние сутки - 8306.

Автор: "Коронавирус в регионах" Вакцинация - это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни, отмечают в Минздраве.

Статистика по областям/вакцинировали двумя дозами:

Киев - 1192/7237

Винницкая - 462/3226

Волынская - 436/2310

Днепропетровская - 1308/7855

Донецк - 1058/4096

Житомирская - 1562/2565

Закарпатская - 319/2143

Запорожская - 1355/3551

Ивано-Франковская - 861/3104

Киевская - 728/3430

Кировоградская - 156/1619

Луганская - 819/1730

Львовская - 1388/7088

Николаевская - 410/2117

Одесская - 1528/6895

Полтавская - 996/3459

Ровенская - 705/2385

Сумская - 1100/2207

Тернопольская - 787/2356

Харьковская - 1319/5881

Херсонская - 1143/1737

Хмельницкая - 1002/2490

Черкасская - 469/2110

Черновицкая - 578/1677

Черниговская - 734/2337.

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С сегодняшнего дня, 21 октября, в Украине начинают действовать новые правила пассажирских перевозок. Для пассажирских перевозок в пределах города и области Covid-документы не нужны.