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пятница, 08 ноября 2019 03:28

Чем полезна брусника

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Чем полезна брусника
Брусника улучшила показатели холестерина и сахара в крови. Фото: florium.ua

Если есть бруснику, то в организме снизится холестерин, а в крови сахар.

В брусники содержатся полезные вещества - ресвератрол, кверцетин, кемферол, проантоцианидины, сообщили ученые из Университета Тампере в Финляндии.

В исследовании специалисты пришли к выводу, что брусника может влиять на организм более существенно, чем считалось ранее. В частности, ягода способствует уменьшению воспалительных процессов и стимулирует обмен веществ.

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Ученые провели эксперимент на мышах, которых разделили на две группы. В одной животных кормили жирами и углеводами, в другой дополнительно к корму давали бруснику в виде порошка.

В результате животные, которые получали бруснику, медленнее набирали вес, а воспаление в их организме было менее интенсивным, чем у мышей в первой группе. Кроме того, брусника улучшила показатели холестерина и сахара в крови животных, которие ее ели.

Теперь ученые будут выяснять, какие компоненты брусники дают столь положительный эффект.

Чтобы снизить уровень холестерина в организме, надо ежедневно есть авокадо. Именно этот продукт ученые признали таким, что защищает от увеличения холестерина в организме.

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