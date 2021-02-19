Человека с искусственным сердцем впервые выписали из больницы

В Украине ежегодно нуждаются в трансплантации около 5 тыс. человек. Фото: Shihab Nymur from Pexels

19 февраля 1985 года Уильям Шредер, пациент госпиталя "Гумана" в Луисвилле, штат Кентукки, стал первым человеком с искусственным сердцем, который вышел за пределы больницы. Мужчина провел на свежем воздухе 15 мин.

История искусственного сердца началась в 1937-м. Устройство, которое показало принципиальную возможность поддержки кровообращения в организме собаки создал советский ученый Владимир Демихов. Животное прожило 2,5 ч. Благодаря чему в медицинской сфере произошел настоящий прорыв.

В 1959 году американские медики Норман Шумвей и Ричард Лоувер впервые пересадили собачье сердце. После чего домашний любимец прожил 8 дней. Через год врачи пересадили около 300 сердец, благодаря чему животные проживали на год больше отведенного.

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А вот первую имплантацию искусственного сердца человеку совершила группа американских ученых. 2 декабря 1982-го Вилл Колффом и Роберт Джарвиком пересадили Барни Кларку сердце Jarvik 7. Дантист страдал от тяжелой сердечной недостаточности. Мужчина прожил 112 дней, привязанный к внешнему пневматическому компрессору, который весил 180 кг. Жизнь была не легкой, ведь часто происходили кровотечения, пациент чувствовал невыносимые боли и иногда просил о смерти. Несмотря на это, благодаря трудам ученых с тех пор медицина спасла сотни жизней.

Искусственное сердце имплантируется только временно, с ним пациент ожидает донорской пересадки, в которой ежегодно только в Украине нуждается около 5 тыс. человек.

27 декабря пересадили сердце 45-летнему одесситу. Донором стала 47-летняя женщина, которая умерла от кровоизлияния в мозг. Трансплантацию провели во Львовской больнице скорой помощи. Это 9-я пересадка сердца в Украине за 2020-й.