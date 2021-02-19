Человека с искусственным сердцем впервые выписали из больницы

 
Ексклюзивы
1/5
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 279
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Просмотров: 693
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Просмотров: 837
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Просмотров: 1710
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1791
Депутатам разрешили выступать на русском языке
Депутатам разрешили выступать на русском языке
5 Просмотров: 4293
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 234
Объяснили, почему дорожает бензин
Объяснили, почему дорожает бензин
Просмотров: 783
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Просмотров: 1143
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
3
2
17
1
5
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Видео
Все видео
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
От Covid-19 в этом году щепят миллионы украинцев: что следует знать о старте вакцинации
От Covid-19 в этом году щепят миллионы украинцев: что следует знать о старте вакцинации
Зеленский и Шмыгаль могут первыми получить Covid-вакцины
Зеленский и Шмыгаль могут первыми получить Covid-вакцины
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Интервью
1/5
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1305
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 252
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1791
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 234
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 864
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 февраля 2021
Просмотров: 261
Ті, хто співав
Кожної неділі ввечері ми з Василем по телефону балакаємо всяку всячину, теперішню, а ще більше колишню. Неймовірно, скільки в нашому минулому було ...
пятница, 19 февраля 2021 11:42

Человека с искусственным сердцем впервые выписали из больницы

  Комментировать
Человека с искусственным сердцем впервые выписали из больницы
В Украине ежегодно нуждаются в трансплантации около 5 тыс. человек. Фото: Shihab Nymur from Pexels

19 февраля 1985 года Уильям Шредер, пациент госпиталя "Гумана" в Луисвилле, штат Кентукки, стал первым человеком с искусственным сердцем, который вышел за пределы больницы. Мужчина провел на свежем воздухе 15 мин.

История искусственного сердца началась в 1937-м. Устройство, которое показало принципиальную возможность поддержки кровообращения в организме собаки создал советский ученый Владимир Демихов. Животное прожило 2,5 ч. Благодаря чему в медицинской сфере произошел настоящий прорыв.

В 1959 году американские медики Норман Шумвей и Ричард Лоувер впервые пересадили собачье сердце. После чего домашний любимец прожил 8 дней. Через год врачи пересадили около 300 сердец, благодаря чему животные проживали на год больше отведенного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У пациентов с Covid-19 обнаруживают повреждения сердца

А вот первую имплантацию искусственного сердца человеку совершила группа американских ученых. 2 декабря 1982-го Вилл Колффом и Роберт Джарвиком пересадили Барни Кларку сердце Jarvik 7. Дантист страдал от тяжелой сердечной недостаточности. Мужчина прожил 112 дней, привязанный к внешнему пневматическому компрессору, который весил 180 кг. Жизнь была не легкой, ведь часто происходили кровотечения, пациент чувствовал невыносимые боли и иногда просил о смерти. Несмотря на это, благодаря трудам ученых с тех пор медицина спасла сотни жизней.

Искусственное сердце имплантируется только временно, с ним пациент ожидает донорской пересадки, в которой ежегодно только в Украине нуждается около 5 тыс. человек.

27 декабря пересадили сердце 45-летнему одесситу. Донором стала 47-летняя женщина, которая умерла от кровоизлияния в мозг. Трансплантацию провели во Львовской больнице скорой помощи. Это 9-я пересадка сердца в Украине за 2020-й.

radiosvoboda.org
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Человека с искусственным сердцем впервые выписали из больницы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
февраля

Человека с искусственным сердцем впервые выписали из больницы

Самое читаемое
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
10
 Просмотров: 23499
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
9
 Просмотров: 14805
Белорусская модель соблазняет изгибами обнаженного тела
Белорусская модель соблазняет изгибами обнаженного тела
6
 Просмотров: 12168
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
4
 Просмотров: 8793
Кто должен оплачивать проверку и ремонт счетчиков воды
Кто должен оплачивать проверку и ремонт счетчиков воды Просмотров: 8190
Здоровье
В мире допускают одинаковые ошибки, которые могут продлить пандемию коронавируса на годы
В мире допускают одинаковые ошибки, которые могут продлить пандемию коронавируса на годы Просмотров: 333
Коронавирус не сбавляет обороты: какова ситуация в регионах
Коронавирус не сбавляет обороты: какова ситуация в регионах 1 Просмотров: 558
В Польше сообщили, когда продадут Украине вакцину от Covid-19
В Польше сообщили, когда продадут Украине вакцину от Covid-19 Просмотров: 207
Степанов отправился в Индию контролировать отправку вакцин
Степанов отправился в Индию контролировать отправку вакцин Просмотров: 126
Почему некоторые люди меньше чувствуют холод - интересное исследование
Почему некоторые люди меньше чувствуют холод - интересное исследование Просмотров: 738
Больше всего комментируют
5
Депутатам разрешили выступать на русском языке
4
В Кремле сделали резонансное заявление об Украине
2
Привид
2
В приоритете - женщины и люди с инвалидностью. Ищут космонавтов для полетов на Луну и Марс
2
Россия будет искать себе нового "Шария"
Голосов: 241
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть