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воскресенье, 22 ноября 2020 09:22

Более 12 тыс. новых заражений: сообщили коронавирусную статистику за сутки

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Более 12 тыс. новых заражений: сообщили коронавирусную статистику за сутки
21 ноября в Украине обнаружили еще 12 079 случаев Covid-19. Фото: pixabay

За прошедшие сутки, 21 ноября, в Украине обнаружили еще 12 079 случаев Covid-19.

138 зараженных умерли, сообщает Минздрав.

Заболели 489 детей и 375 медработников. За минувшие сутки госпитализированы 1134 человека, выздоровели 4604 больных.

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Осуществлено тестирований за сутки - 34 397. В частности, методом ПЦР - 27998, методом ИФА - 6399).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.

В двух областях больничные койки в медучреждениях, которые принимают пациентов с коронавирусом, заполненные более чем на 70%. В среднем по стране заполнено 52% таких койко-мест, пишет Obozrevatel.Наиболее загружены на сегодняшний день больницы в Полтавской и Черкасской областях.

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