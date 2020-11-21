Назвали области, где больницы больше всего заполнены больными Covid-19

Наиболее загружены на сегодняшний день больницы в Полтавской и Черкасской областях. Фото: unsplash

В двух областях больничные койки в медучреждениях, которые принимают пациентов с коронавирусом, заполненные более чем на 70%.

В среднем по стране заполнено 52% таких койко-мест, пишет Obozrevatel.

Наиболее загружены на сегодняшний день больницы в Полтавской и Черкасской областях. Там больничные койки заполнены на 73,9% и 70,2% соответственно. В Киеве, который несколько недель лидирует по количеству ежедневно выявленных случаев Covid-19, занято 54,3% коек.

Всего ввели 53 445 больничных коек для больных коронавирусом или пациентов, у которых подозревают этот диагноз.

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В Украине продолжает расти показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией. По состоянию на 21 ноября, он составляет 424,7 при норме 40. Наихудшая ситуация наблюдается в Сумской области - 727,2, а в столице этот показатель равен 491,7.

Сегодня в Украине обнаружили рекордные 14 580 новых случаев коронавирусной болезни Сovid-19.