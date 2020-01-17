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пятница, 17 января 2020 16:28

Безоперационное лечение позвоночных грыж в санатории "Подолье"

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Главным направлением деятельности санатория является лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата. Одним из многих лечений различных болезней является протрузия межпозвонковых дисков и грыжи позвоночника. В комплексное лечение входят процедуры – с уникальной минеральной радоновой водой, компьютерная и подводная вытяжки.

  Обратившись за помощью в санаторий "Подолье" вы выберете кратчайший и самый экономный путь от выявления причины заболевания до выздоровления с последующим избежание появления рецидива
Обратившись за помощью в санаторий "Подолье" вы выберете кратчайший и самый экономный путь от выявления причины заболевания до выздоровления с последующим избежание появления рецидива

Обратившись за помощью в санаторий "Подолье" вы выберете кратчайший и самый экономный путь от выявления причины заболевания до выздоровления с последующим избежание появления рецидива. Это возможно благодаря врачам с многолетним опытом, которые умело используют в своей деятельности новейшие лечебные методики в сочетании с другими разнообразными процедурами и уникальными природными условиями Винницкой области.

Лечебно-оздоровительная база санатория оснащена современным медико-диагностическим и техническим оборудованием. Функционирует большой бассейн (размер чаши 25 метров). Возможно ежедневное посещение SPA-комплекса, фитнес-центра, сауны, ЛФК. В санатории "Подолье" также употребляют множество дополнительных возможностей для скорейшего выздоровления пациентов вместе с применением минеральной воды и других полезных веществ и процедур.

  Обратившись за помощью в санаторий "Подолье" вы выберете кратчайший и самый экономный путь от выявления причины заболевания до выздоровления с последующим избежание появления рецидива
Обратившись за помощью в санаторий "Подолье" вы выберете кратчайший и самый экономный путь от выявления причины заболевания до выздоровления с последующим избежание появления рецидива

- Радонотерапия в ваннах и сухая (эманаторий). Дополнительные процедуры с добавлением целебных веществ (скипидарные, хвойные, жемчужные, бишофитные и другие).
- Грязелечение и Торфотерапия. Содержат три компонента - механический, температурный и биохимический, обеспечивая рассасывающий и противовоспалительный эффекты.

Посетителям санатория предлагаются комфортабельные номера для проживания, от индивидуальных до семейных. Питание на любой вкус и кулинарные пристрастия и капризы. Постоянно проводятся различные развлекательные мероприятия и экскурсии. Спокойствие и безопасность обеспечивает надежная охрана.

Санаторий "Подолье" функционирует 24/7/365.

  Обратившись за помощью в санаторий "Подолье" вы выберете кратчайший и самый экономный путь от выявления причины заболевания до выздоровления с последующим избежание появления рецидива
Обратившись за помощью в санаторий "Подолье" вы выберете кратчайший и самый экономный путь от выявления причины заболевания до выздоровления с последующим избежание появления рецидива

Контакты: ул. Курортная, 10, г.. Хмельник Винницкой области, инд. 22000

Ответы по медицинским вопросам:

+38 (098) 93-34-366 (Киевстар)
+38 (066) 16-12-113 (MTC)

Отдел регистрации и реализации путевок:

+38 (04338) 2-44-31
+38 (067) 23-23-415 (Киевстар)
+38 (063) 68-55-053 (Life)
+38 (095) 63-59-606 (MTC)
+38 (04338) 2-31-02 (Факс)

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