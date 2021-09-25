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суббота, 25 сентября 2021 23:55

Япония пожертвует другим странам 60 млн доз Covid-вакцин

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Япония пожертвует другим странам 60 млн доз Covid-вакцин
Страна и в дальнейшем будет поддерживать национальную программу "Поддержка последней мили". Фото: Pexels

Япония решила увеличить количество пожертвованных доз вакцин от коронавируса другим странам мира до 60 млн доз. Об этом заявил на Генассамблее ООН премьер страны Йосихиде Суга, пишет Укрінформ.

"Япония предоставила странам и регионам примерно 23 млн доз вакцин, произведенных в Японии, через структуры COVAX и другие инициативы. Сегодня я рад объявить, что средствами дополнительных взносов Япония в целом предоставит до 60 млн доз вакцин", — заявил он.

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Он также отметил, что страна и в дальнейшем будет поддерживать национальную программу "Поддержка последней мили", чтобы обеспечить доставку вакцин в каждой стране и в каждом регионе.

В ближайшие месяцы Украина ожидает еженедельные поставки по почти 500 тыс. доз Pfizer.

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