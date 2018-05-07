9 самых опасных признаков тромбоза, которых лучше не пропустить

Симптомы тромбоза: как вовремя распознать опасность Фото: se.dreamstime.com

Тромбоз вызывает нарушение нормального тока крови по венам из-за образования тромбов - кровяных сгустков. Они возникают в ответ на повреждение сосудистой стенки.

У большинства людей в организме ежедневно образуются сгустки крови, однако они рассасываются и не вызывают никаких симптомов благодаря слаженной работе системы.

Так пишет Fabiosa.

О тромбозе глубоких вен свидетельствуют следующие характерные проявления:

1. Боль в ноге

Это основной симптом тромбоза глубоких вен. Чаще всего резкая боль возникает в области икроножной мышцы.

2. Отек конечности

При проявления отека следует немедленно обратиться за медицинской помощью, так как в любое время тромб может оторваться и закупорить сосуды жизненно важных органов.

3. Появление красных полос на коже

При образовании тромба в системе глубоких вен нижних конечностей кожа в пораженной области может иметь голубой оттенок. В некоторых случаях кожа бледнеет и становится теплой на ощупь).

Тромбоэмболия легочной артерии - это наиболее частое осложнение тромбоза глубоких вен, которое нередко вызывает смерть. Оно сопровождается характерными симптомами.

4. Тахикардия

Учащенное сердцебиение возникает из-за нехватки воздуха, развивается при тромбоэмболии легочной артерии. В этой ситуации сердце пытается компенсировать дефицит путем увеличения скорости сокращений.

5. Боль в груди

Острая колющая боль в грудной клетке - это наиболее частое проявление тромбоэмболии легочной артерии. Интенсивность болевого синдрома усиливается при дыхании.

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6. Брак воздуха

Появление одышки и увеличение частоты дыхательных движений до 30-40 в минуту - это характерные признаки тромбоэмболии легочной артерии. Также может бледнеть кожа.

7. Кровохарканье

Чаще всего отхождение мокроты с примесью крови появляется уже на стадии инфаркта легкого.

Тромбоз мезентериальных сосудов, тех снабжающих кровью различные отделы кишечника. При таком тромбозе возникают симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта.

8. Боль в животе

Основной признак тромбоза мезентериальных сосудов - острая боль в животе, которая возникает в результате ишемии (нарушение кровоснабжения) определенного участка кишечника.

9. Рвота

Основная особенность рвоты заключается в том, что она не приносит облегчения. В некоторых случаях могут появляться примесь крови в кале.

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