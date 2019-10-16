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среда, 16 октября 2019 13:25

75-летняя женщина родила ребенка весом в 700 г

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В Индии жительница штата 75 летняя Раджастан Прабха Дэви родила недоношенного девочку.

Женщина и ее 80-летний муж зачали ребенка с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сообщает The Sun.

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Девочка родилась на 30 неделе беременности, с весом 700 г. Через почтенный возраст матери, врачам пришлось делать кесарево сечение. Сразу после родов малыша подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас состояние девочки стабилизировалось.

Автор: The Sun
  Новорожденная весил 700 г
Новорожденная весил 700 г
Автор: The Sun
  Малыша подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
Малыша подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Близнецы Ангелина и Аделина родились в 17-летней Светланы Унгуряну и 19-летнего Дмитрия Ящента. Светлана заканчивает 11-й класс Пальчикивського учебно-воспитательного комплекса. До недавнего времени жила в Келебердивци. Теперь переехала в Цыганское - к мужу.

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16
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