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среда, 16 октября 2019 13:26

75-летняя женщина родила ребенка весом 700 г

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В Индии 75-летняя Раджастан Прабха Дэви родила недоношенною девочку.

Женщина и ее 80-летний муж зачали ребенка с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сообщает The Sun.

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Девочка родилась на 30-й неделе беременности с весом 700 г. Из-за почтенного возраста матери врачам пришлось делать кесарево сечение. Сразу после родов ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас состояние девочки стабилизировалось.

Автор: The Sun
  Новорожденная весил 700 г
Новорожденная весил 700 г
Автор: The Sun
  Малыша подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
Малыша подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Близнецы Ангелина и Аделина родились в 17-летней Светланы Унгуряну и 19-летнего Дмитрия Ящента. Светлана заканчивает 11-й класс Пальчиковского учебно-воспитательного комплекса. До недавнего времени жила в Келебердовке. Теперь переехала в Цыганское к мужу.

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