4 день вакцинации: прививки от коронавируса получили более 3 тыс. украинцев

Медики в Черкасской области получают вакцину Oxford/AstraZeneca, 24 февраля. Фото: Facebook-страница Александра Скичко

В Украине уже 3 051 человек получил первую дозу вакцины от коронавируса. Такие данные по состоянию на утро 27 февраля опубликовал Telegram канал "Коронавірус_інфо", верифицированный Министерством здравоохранения.

Вчера прививки получили 1713 граждан.

За сутки наибольшее количество прививок сделали в Николаевской (170), Днепропетровской (140), Донецкой (110), Полтавской и Черкасской (по 100) областях.

Меньше всего в Ивано-Франковской, Луганской, Закарпатской областях и Киеве.

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1-ю инъекцию вакцины от коронавируса в Украине сделали реаниматологу опорной коронавирусной Черкасской областной больницы Евгению Горенко.