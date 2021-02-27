4 день вакцинации: прививки от коронавируса получили более 3 тыс. украинцев

 
Ексклюзивы
1/5
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 972
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
3 Просмотров: 504
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1170
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 585
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 666
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Просмотров: 1908
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Просмотров: 486
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 2376
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 3141
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 900
Фото
Все фото
3
3
2
17
1
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Видео
Все видео
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
От Covid-19 в этом году щепят миллионы украинцев: что следует знать о старте вакцинации
От Covid-19 в этом году щепят миллионы украинцев: что следует знать о старте вакцинации
Зеленский и Шмыгаль могут первыми получить Covid-вакцины
Зеленский и Шмыгаль могут первыми получить Covid-вакцины
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Интервью
1/5
Мешает равнодушие: как работает организация по поиску людей
Мешает равнодушие: как работает организация по поиску людей
Просмотров: 90
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 396
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 396
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 1377
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 666
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 февраля 2021
Просмотров: 153
Леся
150 років від дня народження Лесі Українки спонукають нас не тільки думати про неї та разом із нею зараз, а й мати звичку робити це регулярно. Бо ...
суббота, 27 февраля 2021 11:05

4 день вакцинации: прививки от коронавируса получили более 3 тыс. украинцев

  Комментировать
4 день вакцинации: прививки от коронавируса получили более 3 тыс. украинцев
Медики в Черкасской области получают вакцину Oxford/AstraZeneca, 24 февраля. Фото: Facebook-страница Александра Скичко

В Украине уже 3 051 человек получил первую дозу вакцины от коронавируса. Такие данные по состоянию на утро 27 февраля опубликовал Telegram канал "Коронавірус_інфо", верифицированный Министерством здравоохранения.

Вчера прививки получили 1713 граждан.

За сутки наибольшее количество прививок сделали в Николаевской (170), Днепропетровской (140), Донецкой (110), Полтавской и Черкасской (по 100) областях.

Меньше всего в Ивано-Франковской, Луганской, Закарпатской областях и Киеве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Привитый врач от Covid рассказал об опыте

1-ю инъекцию вакцины от коронавируса в Украине сделали реаниматологу опорной коронавирусной Черкасской областной больницы Евгению Горенко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «4 день вакцинации: прививки от коронавируса получили более 3 тыс. украинцев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
февраля

Основали старейший банк мира

Безумный коммунист поджег Рейхстаг

Расстреляли украинских подпольщиков

Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности

В центре Москвы застрелили Бориса Немцова

Самое читаемое
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
26
 Просмотров: 39096
Обнаженная серфингистка и сексуальная &quot;Чудо-женщина&quot;. Какие горячие кадры публикуют звезды
Обнаженная серфингистка и сексуальная "Чудо-женщина". Какие горячие кадры публикуют звезды
5
 Просмотров: 13140
Убили беременную, чтобы вырезать из нее ребенка, ради денег
Убили беременную, чтобы вырезать из нее ребенка, ради денег Просмотров: 11286
&quot;Мудило, *бало завали&quot; - Береза ответил Добкину
"Мудило, *бало завали" - Береза ответил Добкину
 Просмотров: 6741
Показали, чем завершаются &quot;вечеринки&quot; в столичной наливайке - шокирующие фото
Показали, чем завершаются "вечеринки" в столичной наливайке - шокирующие фото
6
 Просмотров: 6669
Здоровье
Птичий грипп: ВОЗ оценила риски передачи вируса между людьми
Птичий грипп: ВОЗ оценила риски передачи вируса между людьми Просмотров: 108
В G7 считают украинский опыт "адаптивного карантина" полезным для ЕС
В G7 считают украинский опыт "адаптивного карантина" полезным для ЕС Просмотров: 207
Назвали самый прочный алкогольный напиток в мире
Назвали самый прочный алкогольный напиток в мире Просмотров: 1323
Медики обнаружили неожиданное свойство зеленого чая
Медики обнаружили неожиданное свойство зеленого чая Просмотров: 1611
Как избавиться от чувства страха - нашли способ изменить работу мозга
Как избавиться от чувства страха - нашли способ изменить работу мозга Просмотров: 693
Больше всего комментируют
3
Зеленский: "Предлагай генерального прокурора. Сделаем это вместе"
3
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
3
Разумков прокомментировал судебный приговор в отношении Стерненко
3
Зеленский будет наказывать за невыполненные решения СНБО
2
Основатель "Буковеля" обскакивает "слугу" Вирастюка - опрос
Голосов: 635
Голосование Как оцениваете судебную систему после приговора Стерненко?
  • Судебной системы в Украине не существует. Есть телефонное право президента
  • Убийца и похититель людей Степаненко получил то, что заслужил
  • Украинская судебная система - это Портнов
  • Кто такой Стерненко?
  • Мне все равно. Я уехал из страны, или планирую это сделать
Просмотреть