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вторник, 02 октября 2018 18:15

3-летний ребенок умер от диабета, о наличии которого родители не догадывались

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Автор: dailymail.co.uk
  Сьерра Гринли вместе со своей 3-летней дочерью Арией, умершей из-за недиагностированного диабета.
Сьерра Гринли вместе со своей 3-летней дочерью Арией, умершей из-за недиагностированного диабета.

3-летняя Арья Гринли умерла из-за скрытого диабета 1-го типа. Причиной смерти стала диабетическая кома, вызванная резким возрастанием концентрации сахара в крови. Всего за неделю до этого девочка проходила медосмотр, где ее признали абсолютно здоровым.

У ребенка не было замечено никаких симптомов диабета. К тому же в семье Гринли никто не болел этим недугом. Поэтому врачи решили, что оснований проверять ребенка на диабет, нет. Арья прошла полный осмотр, однако анализ крови так и не сдавала. Именно он и должен был показать наличие болезни. Уже после смерти обнаружили, что уровень сахара в крови девочки составлял 500 моль/л. В норме этот показатель натощак должен составлять 100 моль/л. После еды — 140, пишет известное британское издание Dailymail.

В тот день мать Арьи Сьерра Гринли забирала дочь от няни. Девочка была без сознания. Однако казалось, что ребенок просто крепко уснул. Женщина даже шутливо спросила, дышит ли хотя бы ее дочь. Как потом оказалось, вопрос был кстати.

"Когда я положила руку на ее грудную клетку, я не ощутила движения", — вспоминает Сьерра.

Женщина попыталась сделать дочери массаж сердца. Никакого результата это не дало. Ничего не получилось и в парамедиков. Девочку срочно доставили в больницу. В течение 10 минут специалисты пытались реанимировать ребенка, но спасти не смогли.

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Мама девочки поставила себе цель рассказать свою историю как можно большему количеству родителей, которые подобно ей могут и не подозревать, что их ребенок болен диабетом. Женщина отмечает важность регулярного проведения анализа крови.

"Я прошу вас ознакомиться с признаками и симптомами детского диабета. Чтобы больше никому из родителей не пришлось услышать фразу "Мне жаль, но, к сожалению, она не выжила ", — цитирует Сьерру Гринли британское издание.

Диабет 1-го типа развивается в случае, если в организме не вырабатывается достаточное количество инсулина — гормона, помогающего клеткам усвоить глюкозу. Симптомы этого заболевания: головокружение, сонливость, вялость, сильная жажда и частое мочеиспускание. Резкий рост концентрации сахара в крови серьезно угрожает жизни диабетика. Показатель выше 200 моль/л может привести к диабетической коме.

dailymail.co.uk
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