10 ошибок, которые мы делаем в туалете каждый день

Как только мы приобретаем привычку, от нее бывает очень сложно избавиться. А привычки, касающиеся туалета, изменить еще сложнее, так как мы пользуемся им ежедневно по несколько раз в день.

Какие же ошибки мы совершаем в туалете, не подозревая об этом?

1. Неправильно сидите

Правильное положение во время опорожнения кишечника может решить многие проблемы со стулом.

Дело в том, что когда мы сидим, согнув ноги под углом 90 градусов, естественное прохождение стула затрудняется и блокируется. Поэтому зачастую нам приходится прилагать ненужные усилия, что ведет к запору, синдрому раздраженного кишечника и другим проблемам.

Естественным считается угол 35 градусов. Именно такое положение на корточках мы усваиваем с малых лет и принимаем, когда ходим в туалет на природе. Так как практически невозможно переделать все сиденья унитаза должным образом, вы можете изменить угол, поставив ноги на маленький стульчик или коробку.

2. Сидите слишком долго

В туалете тихо и комфортно. За закрытой дверью туалета можно спокойно посидеть с книгой, журналом или смартфоном, и вас никто не побеспокоит.

Однако для уединения лучше выбрать другое место. Долгое время, проведенное в таком положении, оказывает давление на нижние вены прямой кишки. Со временем расширение вен прямой кишки может привести r геморрою, сопровождаемому неприятными ощущениями, болью и кровотечением во время опорожнения.

В некоторых случаях геморрой может пройти в течение недели, но, если вы заметили кровь на бумаге после дефекации, вам стоит обратиться к врачу для лечения.

3. Тужитесь слишком сильно

Напрягаясь или сдерживая дыхание, чтобы опорожниться, вы оказываете давление на вены, рискуя заработать не только геморрой, но и анальные трещины. Крошечные разрывы в ткани возникают, когда вы пытаетесь вытолкнуть твердый стул, что чаще всего происходит при запоре.

Чтобы избежать этого, рекомендуется есть больше клетчатки, пить больше жидкости и оставаться активными. Регулярная физическая активность улучшает мышечную активность в кишечнике.

Кроме того, чтобы уменьшить давление, попробуйте присесть ниже на несколько секунд. Такое положение естественным образом выравнивает кишечник, способствуя продвижению стула с меньшими усилиями.

4. Не смотрите на свой стул

Безусловно, разглядывание своего стула - не самое приятное зрелище, однако его вид может многое рассказать о том, что происходит в вашем организме.

Мягкий, гладкий, в форме колбаски стул является признаком хорошего здоровья желудочно-кишечного тракта. Допустимы и мягкие комочки с четкими краями. Но, если испражнения твердые с комочками, вам нужно увеличить количество клетчатки и жидкости в своем рационе.

Стул, который выходит, как моча, наоборот, может указывать на легкий случай отравления или непереносимости какого-то продукта, инфекции или более серьезном заболевании, таком как болезнь Крона или глютеновой болезни.

Плавающий на поверхности стул чаще всего свидетельствует о плохом всасывании питательных веществ или избытке газов в кишечнике.

Тонкий, как карандаш стул может быть признаком опухоли кишечника.

Следите за содержимым вашего стула и обратитесь к врачу, если заметили, что стул стал черным или ярко-красным (признак кровотечения) или произошли другие резкие изменения.

5. Игнорируете запах мочи

Некоторые продукты и лекарства, могут придавать моче резкий запах. Например, после того как вы съели спаржу, некоторые кислоты в спарже во время пищеварения распадаются на сернистые, пахучие соединения, из-за которых ваша моча может источать сильный запах.

Однако, если запах очень сильный и неприятный, а моча темная и мутная, это может говорить об инфекции мочевых путей или мочевого пузыря или других болезнях, таких как заболевание печени, диабет или нарушение обмена веществ. Если ваша моча пахнет аммиаком, а цвет концентрированный, это означает, что в организме не хватает жидкости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не стоит пользоваться туалетной бумагой - Супрун рассказала о геморрое

6. Используете хлорку для очищения унитаза

Само по себе использование хлорки для чистки туалета неопасно. Нужно налить 1⁄4 стакана в унитаз и оставить на несколько минут для дезинфекции перед тем, как очистить туалет.

Однако, если хлорка вступает в реакцию с аммиаком, вырабатываются токсичные газы хлорамины, которые могут вызвать кашель, свистящее дыхание, тошноту и слезотечение, а в высокой концентрации - боль в груди или пневмонию.

Сочетание хлорсодержащего отбеливателя и кислот приводит к выработке токсичных газов, из-за которых может появиться жжение в глазах и проблемы с дыханием, а при высокой концентрации даже привести к летальному исходу.

7. Тщательно вытираетесь туалетной бумагой

Агрессивное вытирание и слишком тщательное очищение мылом и ароматизированными салфетками может раздражать кожу между ягодицами, вызывая зуд и воспаление. Просто мягко вытрите эту область обычной туалетной бумагой или влажной салфеткой, и в душе промойте все водой с мягким мылом.

8. Выбрасываете влажные салфетки

Некоторые производители влажных салфеток утверждают, что они безопасны для водостоков. Однако тесты показали, что чистящие салфетки не разлагаются в воде через 10 минут в отличие от туалетной бумаги, которая распадается на крошечные кусочки за несколько секунд. Нельзя бросать в унитаз зубную нить, пластыри, гигиенические прокладки, тампоны и презервативы.

9. Смываете воду с открытой крышкой

"Туалетный шлейф" состоит из смеси мелких частиц отходов и воды из унитаза, который способен разбрызгиваться на 4,5 метра вверх, когда вы смываете воду.

Например, бактерия Клостридиум диффициле может подниматься на 25 см над сиденьем унитаза каждый раз, когда вы смываете воду с открытой крышкой. Эта бактерия вызывает инфекцию и приводит к поносу и тошноте. Поэтому всегда смывайте воду в туалете с закрытой крышкой.

10. Не моете руки достаточно долго

Тщательное мытье рук является одним из самых эффективных способов предотвратить распространение инфекции и заболеваний. Большинство же людей обычно делают это в спешке, не смывая должным образом все, что осталось на пальцах рук. После того, как вы намылили руки, нужно мыть их в течение 20 секунд.

Стул примерно на 75 процентов состоит из воды. Остальное – это мертвые бактерии, помогающие переваривать еду, живые бактерии, белки, непереваренная пища, продукты отхода из пищи, жиры, соли и вещества, выделяемые кишечником и печенью. Количество воды в стуле может быть разным. Чем дольше стул остается в кишечнике, тем меньше воды он будет содержать.