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четверг, 04 марта 2021 00:01

Зоб передается от матери

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- Ходила две недели, как выжатый лимон. Все время уставшая. Чувствовала удушье или мерзла в тепле, - рассказывает Вера Клименюк, 46 лет, из села Березанка Черниговского района.

Сдала анализ на гормон, контролирующий работу щитовидной железы. Прошла ультразвуковую диагностику уплотнений на шее. По результатам обнаружили зоб - состояние, когда формируются узелки от недостатка йода в организме. В 75% передается от матери дочери.

- Выписали целый лист медикаментов. Испугалась пить химию. Поэтому спасалась методами, которые когда-то помогли матери при зобе, - говорит Вера Клименюк.

Делала компресс из 100 г голубой глины, разведя с водой до сметанообразного состояния. Мазала на полотняную салфетку и обворачивала шею на 30 мин. Тогда снимала и закутывала шарфом на 2 часа. Так повторяла ежедневно две недели, пока узлы не уменьшились.

- Приготовила еще настойку из перегородок грецких орехов, потому что в них много йода. 400 граммов их смешала с литром самогона. Настояла два месяца в теплом месте. Процедила и пила каждый день по столовой ложке.

Спиртовую настойку можно заменить на отвар. Стаканом кипятка залить 20 г перегородок и варить 10 мин. Охладить, принимать дважды в сутки по 1 ст. л.

- Никто не проверял количество йода в ореховых перегородках. Не знаю, как можно от них ждать чуда, - говорит Леся Ляшко, 44 года, столичный эндокринолог. - Минимальная суточная доза йода - 100 микрограммов. Человек сам не может ее отмерить. Лучше употреблять йодированную соль или йодные добавки.

Такую соль нельзя класть в горячие блюда, потому что йод испаряется. Лучше сыпать в салаты и холодные закуски. Ее можно заменить порошком ламинарии. Также следует есть морскую капусту, столовую свеклу. Полезные продукты с селеном. Его много в курином желтке, который содержит еще и витамины А и Е. Полезны треска, кальмары, говядина, баранина, индейка, вешенки и белые грибы. Чаще варите каши из цельнозерновых круп. Хорошо использовать селен в сочетании с йодом - тогда усиливается их действие.

- Гормоны щитовидки контролируют все процессы организма. Поэтому любой сбой в обмене веществ вызывает тревожность или нервозность. Щитовидка отвечает за расщепление жиров, работу головного мозга и рост костной ткани.

Больным назначают лекарства для нормализации гормонов. Если узлы продолжают расти - оперируют.

7 граммов йодированной соли в сутки следует употреблять, чтобы предотвратить дефицит. Это - чайная ложка. Йод из соли выветривается, поэтому банку надо плотно закрывать. Особенно полезна такая соль для беременных и кормящих матерей. При йододефиците у детей могут быть недостатки умственного развития.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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