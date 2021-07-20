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четверг, 22 июля 2021 06:31

Сальмонеллы живут в недожаренных яйцах

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Отравление вызывает обезвоживание и тромбоз

После заражения сальмонеллезом в ресторане 24 человек в поселке Куликов на Львовщине местная власть запретила продавать быстро портящиеся блюда. Ограничения будут действовать летом по всей области. Случаи массовых отравлений выявляют и в других регионах Украины. Они участились с началом жары.

- Так гульнули на свадьбе у соседки, что загремела на три дня в больницу под капельницы, - рассказывает Елена Акимова, 39 лет, из села Хотяновка Вышгородского района Киевской области. - Когда кольнуло первый раз в животе, сразу выпила угля.


К концу дня повысилась температура до 39,5 градусов. Жаропонижающие не действовали. Болело внизу живота и началась рвота. Отвезли в больницу, где поставили капельницу. Анализы показали сальмонеллез - инфекционное заболевание, вызывающее тошноту, боль в животе и голове, слабость, диарею. Инкубационный период длится от 6 часов до двух дней. Возбудителем являются бактерии рода сальмонелла. Они проникают в клетки кишечника, вызывая воспаление слизистой оболочки. Выделяется токсин, который попадает в кровь и отравляет органы. Эта бактерия легко размножается, особенно в жару.

- Украина не вылезает из вспышек отравлений из-за реформирования санитарно-эпидемиологической службы. Запрет проверок приводит к разрушению системы контроля, - говорит 55-летняя Ольга Голубовская, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Александра Богомольца. - нет нормальной системы контроля, ответственности.

Инфекция любит теплую и влажную среду. В грязной тряпке возбудитель сальмонеллеза может жить месяцами. Часто есть в яйцах и продуктах, в которые его добавляют сырым - майонезе, соусах или кремах. Также в курятине. Для нее должна быть отдельная кухонная доска. Лучше пластиковая или каменная, потому что меньше впитывает остатки сырого мяса. Если есть только деревянная, то ее во время мытья следует поскрести ножом и полить кипятком.

- Не надо приписывать сальмонеллу только курятине. Возбудитель есть и в сырой рыбе, поэтому осторожно ешьте суши. Лучше отказаться от недожаренных яиц. В них желток полностью не прожаривается. Безопасно есть только густое яйцо, - говорит Елена Горобец, 36 лет, инфекционист Центральной поликлиники военно-медицинского управления Службы безопасности Украины.

Сальмонеллез вызывает обезвоживание, поэтому опасен для жизни. Оно чревато развитием шока и острой почечной недостаточностью.

В грязной тряпке возбудитель может жить месяцами

Из этих состояний сложно выводить пациентов. Обезвоживание может наступить быстро и незаметно. Даже за одну ночь. Особенно опасно для детей, так как их организмы нуждаются в воде больше, чем взрослые.

- Важно, как человек покрывает потерю жидкости. Если после выпитого возникает рвота, следует обратиться в больницу. Особенно людям с хроническими болезнями сердца и сосудов. Для них обезвоживание смертельно опасно. На фоне поноса может сгуститься кровь и повысить риск образования тромбов, - добавляет Елена Горобец.

При желудочно-кишечных инфекциях, которые проявляются рвотой, диареей и высокой температурой, надо пить солевые растворы. Они лучше заполняют жидкость в организме. Выпаивания можно делать аптечными порошками, которые разводят в воде. Или приготовить раствор самостоятельно - в 1 л кипяченой воды развести 2 ст. л сахара и по 1 ч. л. соли и пищевой соды. Употреблять, пока вместо рвоты не пойдет чистая вода.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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