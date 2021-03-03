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четверг, 04 марта 2021 07:46

"Просыпаются по четыре раза за ночь и считают это нормальным"

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Рак простаты развивается незаметно

- Простата - второе сердце мужчины. Он чувствует себя неполноценно, если с ней что-то не так. А рак развивается незаметно, потому что не болит, - рассказывает Александр Стаховский, 35 лет, онколог-уролог столичного Института рака.

- В среднем в каждой стране за год выявляют по восемь тысяч мужчин с раком простаты. Четверть из них - на поздней стадии, когда метастазы заставили их прийти к врачу, а не сбои сексуальной функции. Или если просыпаются по четыре раза за ночь в туалет и считают это нормальным.

Мужчин должны насторожить частые позывы к мочеиспусканию и пробуждение ночью, слабость струи мочи. Они не похожи на признаки рака, поэтому мужчины не обследуются. При развитии опухоли простаты снижаются эрекция и половое влечение. Мужчины списывают на сбои в организме, возраст, нервы.

- Если у мужчины был рак простаты, то у его сына вероятность заболеть увеличивается в два раза. Если болел отец и брат - риск возрастает в пять раз.

Болеют только мужчины пожилого возраста?

- Проверяться надо с 40 лет, хотя средний возраст больных 65. У молодых рак более агрессивный. И кроме удаления требует еще лучевой и гормональной терапии. В Украине качественно лечат рак простаты. Не надо никуда лететь, платить большие деньги и стоять в очереди по два-шесть месяцев на операцию.

О близости после лечения рака простаты надо забыть?

- Если болезнь на первой или второй стадии, мужчина сохраняет сексуальную функцию. При лечении можно применять хирургические методы по сохранению нервно-сосудистого пучка, который управляет половым органом. Хотя каждый случай индивидуален. Ни один хирург не может гарантировать 100-процентного восстановления сексуальной функции. Это не зависит от метода вмешательства - открытая операция или через проколы. Ключевым моментом является опыт врача.

Уролог каждый раз назначать обследование на рак простаты?

- Врача следует посещать раз в год. Может назначить анализ крови на простат-специфический антиген. Если показатель повышен, уролог делает пальпирующий осмотр и магнитно-резонансную томографию предстательной железы. По результатам определяет, есть ли необходимость проверять простату на наличие раковых клеток.

Какой шанс вылечиться?

- Раннее выявление увеличивает шанс на выздоровление. У наших мужчин отсутствует культура диагностического осмотра у уролога. Обращаются к ним уже с нестерпимой болью. Четверть мужчин с раком простаты приходит к урологу уже с метастазами в костях. Поэтому низкий процент вылеченных пациентов, в отличие от европейских стран. Там мужчины заботятся о себе. 9 из 10 пациентов выживают и возвращаются к нормальной жизни, если узнали о раке на первой или второй стадии.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
04
марта

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