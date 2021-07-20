Остеопороз угрожает беременным

Каждая третья женщина после 45 лет страдает остеопорозом. При этой болезни вымывается кальций из костей. Они становятся хрупкими, увеличивается риск переломов. У мужчин болезнь бывает в три раза реже.

- Остеопороз в основном возникает у женщин во время климакса. Чаще всего у тех, которые рожали. В зрелом возрасте кальций активно вымывается из организма или плохо усваивается, - говорит столичный ортопед Константин Дядечко, 38 лет.

На развитие болезни влияют заболевания кишечного тракта и сахарным диабетом. Остеопороз часто бывает у курильщиков. От никотина медленно крошатся кости.

- Болезнь угрожает беременным. У них витамин D, который регулирует усвоение кальция, идет на формирование скелета плода, - добавляет Дядечко.

Суточная потребность кальция для взрослых - 800-1000 мг. Чтобы обеспечить ее, необходимо пить в день хотя бы два стакана молока. Полезны твердые сыры, рыба, орехи и брокколи. Следует ограничить употребление кофе, зеленого чая, пива и белого риса, потому что они вымывают кальций из организма.

Остеопороз опасен тем, что способен годами не проявляться. Поэтому женщинам за 50 нужно периодически определять плотность костей - проходить ультразвуковую диагностику. Если питанием состояние улучшить не удается, назначают лекарства с высоким содержанием кальция и витамина D.