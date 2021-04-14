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четверг, 15 апреля 2021 06:01

Ортоплазма избавляет от боли в суставах

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- Ежедневно стараюсь по несколько часов гулять с детьми на улице. В прошлом году после таких походов ноги болели и ныли. Перед изменением погоды ощущения были невыносимые. Пришлось обратиться в больницу, диагностировали артроз. Витамины и мази не помогали, - говорит 40-летняя Ирина Боровик из Краснограда Харьковской области.

- Из газеты узнала о клинике "Ортомед Просперитас" в Полтаве. Там лечат суставы эффективной процедурой - ортоплазмой. Прошла у них полный курс, и о боли не говорю весь год.

- Метод ортоплазмы основан на восстановительном действии крови, обогащенной тромбоцитами, - говорит Сергей Петрик, руководитель лечебно-диагностического центра "Ортомед Просперитас". - Процедура ортоплазмы в нашем центре занимает полчаса. Специалист проводит ее амбулаторно. Для этого берем кровь из вены пациента. Из нее в центрифуге выделяем плазму с высокой концентрацией тромбоцитов. Ее вводим в проблемные участки - в зону мышц или полость сустава. Полный курс лечения - три-пять сеансов по одной инъекции раз в 3-10 дней. Этого достаточно, чтобы вызвать длительную ремиссию, полностью снять мышечные спазмы, устранить боли в суставах и обеспечить пациенту возможность свободно двигаться.

По сравнению с другими методами лечения, ортоплазма почти не имеет противопоказаний. Собственная плазма на 100% совместима с организмом больного, поэтому не провоцирует осложнений, привыкания или аллергии. Процедуру можно сочетать с другими методами лечения.

Ортоплазму в центре "Ортомед Просперитас" проводят без добавления стволовых клеток и посторонних химических веществ. Ее применяют при остеоартрозе, периартритах, замедленном сращении переломов костей, повреждениях связок и мышц.

Процедура улучшает обмен веществ. Дает не только оздоровительный, но и профилактический эффект.

В центре также принимает невропатолог, лечит пациентов с сосудистыми заболеваниями головного мозга, головокружениями, головной болью, болезнью Паркинсона. В кабинете ортопеда-травматолога предлагают лечение деформирующего остеоартроза коленных и тазобедренных суставов. Проводят ультразвуковую диагностику суставов, сосудов, мягких тканей, внутренних органов, общеклинические анализы, лечебный массаж, физиопроцедуры.

Клиника "Ортомед Просперитас" в Полтаве расположена на ул. Олеся Гончара (бывшая Энгельса), 19а. Тел: 0 (532) 58 03 08, 0 (66) 513 95 86, 0 ​​(67) 186 55 70

С услугами медучреждения можно ознакомиться:

ortomed-prosperitas.com.ua

Лиц. АЕ №197593 от 18.04.2013, выдана Министерством здравоохранения Украины

Автор: Елена АРТЕМЕНКО
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Дата
15
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