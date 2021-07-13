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четверг, 15 июля 2021 05:10

Мозг тренируют разгадыванием кроссвордов

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Память ухудшается после коронавируса

- Часто забываю элементарное. И это не только пароль на зарплатной карточке, но и кошелек на кассе или какой сегодня день. Такое началось в январе после коронавируса, - рассказывает 49-летняя Виталина Свиридова из города Смела Черкасской области.

Сдала более десятка анализов, но врачи не установили диагноз. Советуют ждать, чтобы организм восстановился.

- Бывает, не могу заснуть. Что-то крутится в голове, и никак не вспоминается. Тогда нюхаю сушеный розмарин или эфирное масло из него. Это подсказал местный невролог. Мол, специя улучшает функции мозга. Такое же действие оказывает куркума.

Стоит на несколько минут сменить рабочую руку

Нелады с памятью или концентрацией внимания после коронавируса - распространенная проблема. Инфекции влияют на ткани мозга. Вирус портит работу клеток, которые доставляют кислород к голове.

 

- Мозговой туман - частое явление после ковида. Он проникает не только в легкие или кишечник, но и в мозг. Клетки, помогающие мыслить, работают наполовину, - говорит Владимир Костенко, 53 года, невролог из Национальной медицинской академии последипломного образования им. Платона Шупика. - Чтобы подбросить мозгу "пищу", стоит разгадывать кроссворды.

Проблемы с памятью возникают и из-за постоянного беспокойства. Мозг не справляется с потоком негативной информации и выключает определенные процессы. Это вызывает забывчивость.

- Трудно думать после коронавируса - самая частая жалоба за последний год от пациентов. Болезнь не даст о себе забыть еще долго после того, как пандемия закончится. Мозг - это ноутбук без подзарядки. Для его нормальной работы нужна энергия - кислород. При его дефиците возникают проблемы с мышлением. Для улучшения памяти важно высыпаться. Также надо тренировать мозг - учить стихи или усваивать новые знания.

- Важно естественное освещение. В темном помещении с приглушенным светом ухудшается концентрация внимания и память. Вечером свет должен падать слева и лучше бы от настольной лампы с зеленым абажуром. Желательно поставить рядом вазон и время от времени на него смотреть. Это снимает напряжение с глаз и головы.

Для лучшего функционирования мозга стоит сменить рабочую руку. Попробовать несколько часов побыть левшой. Или наоборот. Достаточно так чистить зубы, пользоваться ложкой или вилкой. Это помогает активизировать участки мозга, которые отвечают за память.

Обезвоживание может привести к сгущении крови и образованию тромбов даже в тех сосудах, в которых обычно их не бывает. Поэтому людям с сердечными болезнями в жару следует пить как можно больше воды. Желательно минеральной, но в любом случае - не сладкие напитки или лимонады. С потом организм теряет много калия и магния. Эти элементы отвечают за сердечный ритм. Те, кто часто находится на солнце и потеет, должны принимать лекарства с магнием и калием, чтобы восполнить дефицит

Борис ТОДУРОВ, 56 лет, кардиолог, директор Института сердца

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
15
июля

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