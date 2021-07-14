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четверг, 15 июля 2021 08:06

Мороженое и кондиционеры снижают иммунитет

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Каждая третья женщина в мире болела или болеет циститом - воспалением слизистой оболочки пузыря. Его вызывают кишечная палочка, стафилококк и стрептококк. Ежегодно болезнь подхватывают 150 млн человек. Чаще всего - летом, потому что люди больше купаются в открытых водоемах, ходят в легкой одежде, которая слабо защищает половые органы.

- Отказалась от путевки в Затоку, которая досталась за полцены. Потому что подцепила цистит и не могла бы купаться, - рассказывает 34-летняя Марина Литвинова из Харькова.

- Купила капли, которые помогли сестре, - продолжает. - А у меня еще и выделения из сгустков крови добавились. Три дня терпела, мылась настоем череды и ромашки. Горячая вода снимала жжение, от которого мурашки бежали по ногам. Было лучше, пока не шла в туалет. Жжение возвращалось, хоть мочи и было не более ложки.

Освобождайте мочевой пузырь каждые три часа

Постепенно добавилась боль внизу живота. Обратилась к гинекологу. Тот направил на анализ мочи и обнаружил цистит в острой форме. Назначил два препарата. Один на два дня, второй - на месяц.

Пациентам с острым циститом прописывают короткий курс антибиотиков. В трети случаев они не помогают. Запущенная болезнь становится хронической, провоцирует развитие пиелонефрита.

 

- Можно заболеть циститом из-за переутомления или недостаточной гигиены половых органов, - говорит столичная гинекологиня 39-летняя Анна Костюшко. - Хотя частая причина - перепад температуры тела. Летом может быть от мороженого. Когда организм резко охлаждается, это ослабляет иммунитет. Также влияют изменение климата, алкоголь. Тогда слизистая мочевого пузыря не готова к такой бактериальной атаке и воспаляется.

Циститом чаще болеют женщины. У них мочеиспускательный канал короче и шире, чем у мужчин. Это облегчает проникновение инфекции. Чаще всего возбудителем является кишечная палочка. Распространенная причина - нарушение опорожнения мочевого пузыря. Когда он переполнен, травмируются стенки. Это способствует развитию бактерий - разрастаются целые колонии.

- Человек без нарушений ходит в туалет примерно шесть раз в сутки. Если реже, моча застаивается. Возникнет благоприятная среда для размножения бактерий.

Тогда появляется частое болезненное мочеиспускание, мутный цвет мочи, режущие боли внизу живота. Заметны примеси крови в моче и постоянное чувство наполненного мочевого пузыря. Пациентам назначают антибактериальные препараты и спазмолитики.

- Не стоит принимать антибиотики, даже если раньше они помогли. Перенимать опыт знакомых, которые перенесли эту болезнь. У каждого свои причины ее возникновения, разное микробное поражение. Симптомы цистита могут пройти уже на третий день лечения, но его надо продолжать - сколько назначил врач. Иначе болезнь может вернуться и придется принимать более сильные препараты.

Важно не пропустить начало воспаления и сразу начать лечение. Если перейдет в хроническое, может возникнуть заболевание почек. Во время приема препаратов нельзя купаться, надо отказаться от алкоголя, острых, копченых, пересоленных продуктов. Пить много воды и клюквенного морса.

- В последние дни перед менструацией не советуют лезть в воду, какая жара не стояла бы. Иммунитет в это время снижен. Охлаждение ног и поясницы приводит к циститу, к воспалению придатков - яичников и маточных труб.

Чтобы избежать цистита, не следует находиться в водоеме более получаса. Переодевайтесь сразу в сухое, берегите ноги от переохлаждения. Освобождайте мочевой пузырь каждые три часа.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
15
июля

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