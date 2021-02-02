Львовянка крутила роман с Винграновским

Кристина Гоянюк рассказала о личных переживаниях из-за романа с Винграновским. Фото предоставлено Кристиной Гоянюк

74-летняя львовянка Кристина Гоянюк была знакомой с писателями Николаем Винграновским и Олесем Бердником.

Женщина рассказала Gazeta.ua что с Винграновским в них закрутился роман.

"В 1962 году в Борислав на дни культуры Николая Винграновского пригласил наш местный поэт Иван Гнатюк. После все собрались дома у Гнатюка в гости. Пригласили и меня с папой. Там и познакомились с Винграновским", - рассказывает Кристина Ярославовна.

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Поэта она описывает, как чрезвычайно красивого, высокого, статного и умного парня.

"Сидели, разговаривали о литературе. В конце он предложил провести меня домой. Остановились у деревянной церкви. Николай обнял меня и поцеловал. Это был мой первый поцелуй, а Винграновский стал первым парнем, у которого я влюбилась. После того писал мне письма и стихи. Несколько раз приезжал в Борислав. Называл меня "Христя в намисті". Однажды после гостин он возвращался в Киев самолетом из Львова. Там и познакомился со стюардессой Лидой. Вынужден был жениться, она родила сына Андрюшу. Мы еще переписывались после того некоторое время. В конце концов, у них не сложилось, расстались. Но я на тот момент уже была замужем. Николай Винграновский написал после этого стихотворения "Я сел не в тот самолет", - поделилась женщина.

Подвели итоги Радиодиктанта национального единства 2020 года. Лишь 1 участница написала его без ошибок. Это бактериолог 74-летняя Христина Гоянюк со Львова. Организаторы получили около 16 тыс. писем. 14 тыс. - по электронной почте, еще 2 тыс. - в бумажном виде.