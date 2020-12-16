Радиодиктант без ошибок написал только 1 человек

Подвели итоги Радиодиктанта национального единства 2020 года. Лишь 1 участница написала его без ошибок. Это врач-бактериолог 74-летняя Христина Гоянюк со Львова.
Организаторы получили около 16 тыс. писем. 14 тыс. - по электронной почте, еще 2 тыс. - в бумажном виде, передает "Українське радіо".
"В этом году радиодиктант пишу 20-й раз. И это для меня праздник. В этот день я выключаю все телефоны, настраиваю диктофон для записи радиодиктанта и жду этот торжественный момент. Потом проверяю написанный текст и внимательно слушаю интонацию диктора.
Много раз мне везло и я писала диктант без ошибок. Любовь к украинскому языку мне привил мой отец, который преподавал украинский язык и литературу", - рассказала Христина Гоянюк.
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Всего определили 17 победителей радиодиктанта, которые допустили до 2-х ошибок.
Опубликовали список победителей радиодиктанта:
1 ошибка - 1 письмо
2 ошибки - 15 писем
2. Конек Анастасия
3. Мельниченко Ольга Ивановна, г. Шумск, Тернопольская обл.
4. Гузий Ольга с. Розвадов, Николаевского р-на, Львовская обл.
5. Виктория Кригер
6. Сердюк Анатолий, г. Запорожье
7. Малафий Сергей
8. Дмитрук Олег
9. Збандут София
10. Федоришин Ольга, г.. Тысменица, Ивано-Франковская обл.
11. Никулина Елена, г. Краматорск Донецкая обл.
12. Островская Леонида Францевна, с. Светильня, Броварской р-н, Киевская обл., 07444
13. Тышкевич Анна, специализированная школа № 173 Соломенского р-на. Киева 11-А класс
14. Кашуба Ирина, специализированная школа № 173 Соломенского р-на. Киева 11-А класс
15. Закальська Ярина, г.Киев, 04119
Основатель издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Иван Малкович предоставил 17 книг для победителей. Победительница, не допустила ни одной ошибки, получит "Антологию украинской поэзии", а остальные - "Избранное" Лины Костенко.
Украинская радио опубликовало текст XX Всеукраинского радиодиктанта национального единства. Он называется "Вызовы книжной эры", создал писатель и издатель Иван Малкович.
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