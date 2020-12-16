Радиодиктант без ошибок написал только 1 человек

Диктант 9 ноября 2020 года без ошибок написал только один человек Фото: "Образование 24"

Подвели итоги Радиодиктанта национального единства 2020 года. Лишь 1 участница написала его без ошибок. Это врач-бактериолог 74-летняя Христина Гоянюк со Львова.

Организаторы получили около 16 тыс. писем. 14 тыс. - по электронной почте, еще 2 тыс. - в бумажном виде, передает "Українське радіо".

"В этом году радиодиктант пишу 20-й раз. И это для меня праздник. В этот день я выключаю все телефоны, настраиваю диктофон для записи радиодиктанта и жду этот торжественный момент. Потом проверяю написанный текст и внимательно слушаю интонацию диктора.

Много раз мне везло и я писала диктант без ошибок. Любовь к украинскому языку мне привил мой отец, который преподавал украинский язык и литературу", - рассказала Христина Гоянюк.

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Всего определили 17 победителей радиодиктанта, которые допустили до 2-х ошибок.

Опубликовали список победителей радиодиктанта:

1 ошибка - 1 письмо

[email protected]

2 ошибки - 15 писем

1. [email protected]

2. Конек Анастасия

3. Мельниченко Ольга Ивановна, г. Шумск, Тернопольская обл.

4. Гузий Ольга с. Розвадов, Николаевского р-на, Львовская обл.

5. Виктория Кригер

6. Сердюк Анатолий, г. Запорожье

7. Малафий Сергей

8. Дмитрук Олег

9. Збандут София

10. Федоришин Ольга, г.. Тысменица, Ивано-Франковская обл.

11. Никулина Елена, г. Краматорск Донецкая обл.

12. Островская Леонида Францевна, с. Светильня, Броварской р-н, Киевская обл., 07444

13. Тышкевич Анна, специализированная школа № 173 Соломенского р-на. Киева 11-А класс

14. Кашуба Ирина, специализированная школа № 173 Соломенского р-на. Киева 11-А класс

15. Закальська Ярина, г.Киев, 04119

Основатель издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Иван Малкович предоставил 17 книг для победителей. Победительница, не допустила ни одной ошибки, получит "Антологию украинской поэзии", а остальные - "Избранное" Лины Костенко.

Украинская радио опубликовало текст XX Всеукраинского радиодиктанта национального единства. Он называется "Вызовы книжной эры", создал писатель и издатель Иван Малкович.