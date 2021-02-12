Дизайнер показал примеры образов ко Дню Валентина

Фото: Instagram Андре Тан

Дизайнер Андре Тан показал идеи образов на 14 февраля.

Подборку актуальных луков в соответствии с места празднования он опубликовал на странице в Instagram.

Если празднование будет в ресторане, то подойдет оверсайз рубашка с асимметричным кроем рукава и малиновым кантом. Стоит надеть к этому узкие леггинсы или брюки.

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В кино можно одеть тренд 2021 года - джинсовую юбку-карандаш с бахромой. К ней подойдет шелковая блузка тоффи. Дополнить образ можно грубыми сапогами на широкой подошве, или челси.

Если свидание будет на катке, или аттракционах, то подойдет трикотажный комфортный костюм: теплый оверсайз свитер с дизайнерским карманом и брюки-палаццо. Дополнить образ можно кроссовками и теплой панамкой.

Идя в театр, лучше не одевать футуристических принтов и неоновых оттенков. Шелковое платье с интересными вытачкими прекрасно подойдет.

Для празднования дома дизайнер советует шелковые брюки-палаццо и рубашку.

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