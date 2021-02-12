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суббота, 13 февраля 2021 23:46

Дизайнер показал примеры образов ко Дню Валентина
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Дизайнер назвал наиболее эффектные образы для 14 февраля
Фото: Instagram Андре Тан
Дизайнер назвал наиболее эффектные образы для 14 февраля
Дизайнер назвал наиболее эффектные образы для 14 февраля
Дизайнер назвал наиболее эффектные образы для 14 февраля
Дизайнер назвал наиболее эффектные образы для 14 февраля

Дизайнер Андре Тан показал идеи образов на 14 февраля.

Подборку актуальных луков в соответствии с места празднования он опубликовал на странице в Instagram.

Если празднование будет в ресторане, то подойдет оверсайз рубашка с асимметричным кроем рукава и малиновым кантом. Стоит надеть к этому узкие леггинсы или брюки.

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В кино можно одеть тренд 2021 года - джинсовую юбку-карандаш с бахромой. К ней подойдет шелковая блузка тоффи. Дополнить образ можно грубыми сапогами на широкой подошве, или челси.

Если свидание будет на катке, или аттракционах, то подойдет трикотажный комфортный костюм: теплый оверсайз свитер с дизайнерским карманом и брюки-палаццо. Дополнить образ можно кроссовками и теплой панамкой.

Идя в театр, лучше не одевать футуристических принтов и неоновых оттенков. Шелковое платье с интересными вытачкими прекрасно подойдет.

Для празднования дома дизайнер советует шелковые брюки-палаццо и рубашку.

Ведущий Александр Педан рассказал, как проведет День влюбленных. Он вместе с женой Инной ежегодно отмечает этот праздник в поле.

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