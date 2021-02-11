Педан готовит жене романтику в поле на День влюбленных

Ведущий Александр Педан рассказал, как проведет День влюбленных. Он вместе с женой Инной ежегодно отмечает этот праздник в поле.

"14 февраля едем с друзьями, семейными парами, под Измаил в придунайскую Бессарабию. Ведь в этот день там отмечают очень интересный праздник виноделов, когда подрезают виноградную лозу - Трифон Зарезан. Именно с 14 февраля начинается работа над будущим урожаем винограда. Празднование происходит на плантации. символично все берут секаторы и подрезают лозу. Затем там выступают народные коллективы, дальше идет дегустация вин и местных блюд", - поделился ведущий Improv Live Show, которое показывает "Новий канал".

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Он отметил, что такое необычное празднование 14 февраля им нравится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путешествие в День влюбленных - куда поехать со второй половинкой

"Учитывая, что в этот день все рестораны и кафе забиты и переполнены посетителями, а теперь еще и коронавирус, - не хочется проводить много времени в людных местах. А еще мы любим украинские вина и красивые традиции, поэтому нам там очень нравится. Такой День Святого Валентина запоминается больше, чем просто ужин в ресторане", - добавил Педан.

Ведущий Александр Педан и актеры Improv Live Show - Роман Мищеряков, Владимир Шумко и Константин Трембовецкий - поделились воспоминаниями об учебе в университетах. Они вспомнили смешные моменты со студенческих лет.