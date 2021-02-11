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четверг, 11 февраля 2021 19:56

Педан готовит жене романтику в поле на День влюбленных
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Ведущий Александр Педан рассказал, как проведет День влюбленных. Он вместе с женой Инной ежегодно отмечает этот праздник в поле.

"14 февраля едем с друзьями, семейными парами, под Измаил в придунайскую Бессарабию. Ведь в этот день там отмечают очень интересный праздник виноделов, когда подрезают виноградную лозу - Трифон Зарезан. Именно с 14 февраля начинается работа над будущим урожаем винограда. Празднование происходит на плантации. символично все берут секаторы и подрезают лозу. Затем там выступают народные коллективы, дальше идет дегустация вин и местных блюд", - поделился ведущий Improv Live Show, которое показывает "Новий канал".

Педан позирует вместе с женой Инной
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
Педан позирует вместе с женой Инной
Педан позирует вместе с женой Инной
Педан позирует вместе с женой Инной

Он отметил, что такое необычное празднование 14 февраля им нравится.

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"Учитывая, что в этот день все рестораны и кафе забиты и переполнены посетителями, а теперь еще и коронавирус, - не хочется проводить много времени в людных местах. А еще мы любим украинские вина и красивые традиции, поэтому нам там очень нравится. Такой День Святого Валентина запоминается больше, чем просто ужин в ресторане", - добавил Педан.

Ведущий Александр Педан и актеры Improv Live Show - Роман Мищеряков, Владимир Шумко и Константин Трембовецкий - поделились воспоминаниями об учебе в университетах. Они вспомнили смешные моменты со студенческих лет.

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Дата
11
февраля

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