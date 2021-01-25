Педан и актеры юмористического шоу вспомнили курьезные случаи со студенчества

Ведущий Александр Педан и актеры Improv Live Show - Роман Мищеряков, Владимир Шумко и Константин Трембовецкий - поделились воспоминаниями об учебе в университетах. Они вспомнили смешные моменты со студенческих лет.

Педан отметил, что обучение провел не в парах, а на сцене.

"Я играл в КВН. Причем по 3 команды одновременно. 1-я была для пиара, 2-я - для факультета, 3-я - для души. Были месяцы, где 3 из 4 недель я "фестивалил". Поэтому с некоторыми педагогами знакомился уже на сессии. Как-то пришел сдавать зачет к преподавателю, у которого не был ни на одной паре. Он внимательно на меня посмотрел и сказал: "Вы кто?". В деканате преподаватели начали гудеть: "Как кто? Это же Педан. Вы что, телевизор не смотрите?". Я показал ему свои конспекты, сдал несколько тем и получил зачет", - рассказал ведущий "Нового каналу".

Шумко учился на экономиста в сельхозуниверситете в Умани. Однажды он с одногруппниками решил подзаработать.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

"Нас отправили на практику в яблоневые сады. Расположены они в Софиевском парке. Вместе с одногруппниками мы собирали урожай. В саду выращивали яблоки сорта Голден Делишес - очень вкусные. Однажды мы поняли, что можем собирать урожай "налево". Так мы начали торговать яблоками просто в парке. Продавали их туристам вдвое дешевле, чем на рынке. Заработали тогда много денег, и дружно пошли праздновать. Торговля шла хорошо, но через несколько дней "бизнес" прикрыли преподаватели. Получили мы тогда на орехи", - поделился актер.

В университете Трембовецкий часто прогуливал занятия.

"Когда все же решил прийти на лекцию, сел за последнюю парту, преподаватель меня не заметил. Заполняя журнал, сказал: "Трембовецкого всегда нет". И отметил, что меня нет. Подумал, если по журналу меня на паре не было, то и ничего тут сидеть. Просто открыл окно и выпрыгнул со 2-го этажа", - рассказал участник Improw Live Show.

Мищеряков был ведущим факультетских и университетских мероприятий.

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"Еще играл за факультетское команду КВН. Меня знали преподаватели. Не буду скрывать, иногда популярность помогала в обучении. Считаю, что свой 1-й стендап прочитал на защите магистерской", - отметил актер.

В Киеве состоялись съемки юмористического проекту Improv Live Show. 16 программ шоу, которое идет на "Новому каналі", отсняли за несколько дней. Четверка импровизаторов - Роман Мищеряков, Владимир Шумко, Константин Трембовецкий, Валентин Михиенко и новый ведущий Александр Педан - удивляли зрителей.