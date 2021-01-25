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понедельник, 25 января 2021 20:06

Педан и актеры юмористического шоу вспомнили курьезные случаи со студенчества
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Ведущий Александр Педан и актеры Improv Live Show - Роман Мищеряков, Владимир Шумко и Константин Трембовецкий - поделились воспоминаниями об учебе в университетах. Они вспомнили смешные моменты со студенческих лет.

Педан отметил, что обучение провел не в парах, а на сцене.

"Я играл в КВН. Причем по 3 команды одновременно. 1-я была для пиара, 2-я - для факультета, 3-я - для души. Были месяцы, где 3 из 4 недель я "фестивалил". Поэтому с некоторыми педагогами знакомился уже на сессии. Как-то пришел сдавать зачет к преподавателю, у которого не был ни на одной паре. Он внимательно на меня посмотрел и сказал: "Вы кто?". В деканате преподаватели начали гудеть: "Как кто? Это же Педан. Вы что, телевизор не смотрите?". Я показал ему свои конспекты, сдал несколько тем и получил зачет", - рассказал ведущий "Нового каналу".

Шумко учился на экономиста в сельхозуниверситете в Умани. Однажды он с одногруппниками решил подзаработать.

Участники юмористического шоу вспомнили смешные моменты со студенческих лет
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
Мищеряков вспомнил смешные моменты со студенческих лет
Педан вспомнил смешные моменты со студенческих лет
Трембовецкий вспомнил смешные моменты со студенческих лет
Шумко вспомнил смешные моменты со студенческих лет

"Нас отправили на практику в яблоневые сады. Расположены они в Софиевском парке. Вместе с одногруппниками мы собирали урожай. В саду выращивали яблоки сорта Голден Делишес - очень вкусные. Однажды мы поняли, что можем собирать урожай "налево". Так мы начали торговать яблоками просто в парке. Продавали их туристам вдвое дешевле, чем на рынке. Заработали тогда много денег, и дружно пошли праздновать. Торговля шла хорошо, но через несколько дней "бизнес" прикрыли преподаватели. Получили мы тогда на орехи", - поделился актер.

В университете Трембовецкий часто прогуливал занятия.

"Когда все же решил прийти на лекцию, сел за последнюю парту, преподаватель меня не заметил. Заполняя журнал, сказал: "Трембовецкого всегда нет". И отметил, что меня нет. Подумал, если по журналу меня на паре не было, то и ничего тут сидеть. Просто открыл окно и выпрыгнул со 2-го этажа", - рассказал участник Improw Live Show.

Мищеряков был ведущим факультетских и университетских мероприятий.

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"Еще играл за факультетское команду КВН. Меня знали преподаватели. Не буду скрывать, иногда популярность помогала в обучении. Считаю, что свой 1-й стендап прочитал на защите магистерской", - отметил актер.

В Киеве состоялись съемки юмористического проекту Improv Live Show. 16 программ шоу, которое идет на "Новому каналі", отсняли за несколько дней. Четверка импровизаторов - Роман Мищеряков, Владимир Шумко, Константин Трембовецкий, Валентин Михиенко и новый ведущий Александр Педан - удивляли зрителей.

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