В августе сад удобряют азотом

К следующему сезону сад готовят в конце лета. В это время начинается вторичный рост корешков. Им нужен азот.

- Советую внести удобрения, в составе которых есть азот и фосфор, необходимый для созревания плодов. И калий, потому что укрепляет устойчивость деревьев к болезням и вредителям. Также повышает сахаристость плодов, - говорит Виталий Чушко, 61-летний садовник из Черкасс. - Надо полить сад раствором золы. Стакан смешать с 10 литрами воды. На молодые деревья идет ведро, на 10-летние и старше - три-четыре.

Полезно применять перегной или вызревший компост. Питательные вещества будут стимулировать активный рост весной. Молодым деревьям хватит 10 кг, взрослым - 25 кг. Можно добавить 200 г сульфата калия и 300 г суперфосфата на каждые 10 кг такого удобрения.

- Можно применять и куриный помет. Но он должен быть сухой и измельченный. Посыпать вокруг деревьев слоем 1,5-2 сантиметра. Потом перекопать и через два-три дня обильно полить водой или развести в 10 литрах столовую ложку суперфосфата калия. Удобрять птичьим пометом особенно полезно для смородины, малины, йошты, сливы и вишни, - говорит Чушко.

Если в саду тяжелый глинистый грунт, нужно сделать его более легким и рыхлым . Чтобы воздух и вода легче проникали вглубь. Для этого на квадратный метр участка необходимо внести 20 кг торфа и перекопать. Чтобы грунт не окислился, добавить 50 г доломитовой муки.