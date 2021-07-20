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четверг, 22 июля 2021 03:20

Украинские земли становятся полупустыней

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Будут плодоносить засухоустойчивые сорта

- В прошлом году надеялся до последнего, что пойдет дождь и овощи все-таки поднимутся с земли. Чуда не произошло, - рассказывает Иван Крюченко, 55 лет, из села Верхние Серогозы Генического района Херсонской области. - Теперь купил засухоустойчивые сорта. А сваты пересевали поля, потому что ничего не взошло.

Из-за устойчивого повышения температур в Украине увеличивается количество земель, требующих орошения. Чтобы получать хорошие урожаи, следует выбирать сорта, которые могут плодоносить при минимуме влаги.


- Борьба за воду будет усиливаться. Поэтому необходимо создавать системы искусственного орошения и переходить на засухоустойчивые сорта, - говорит Виктор Кириченко, 74 года, директор Института растениеводства им. Василия Юрьева. - Над ними работают украинские ученые. Закупают наши сорта и партнеры из Турции, Казахстана и Монголии. От изменений климата страдают все.

У аграриев преобладают подсолнечник, кукуруза, пшеница, соя, рапс. Почти отказались от гороха и гречихи из-за уменьшения спроса. Их выращивание затратно, а цена на урожай низкая.

- Для каждой зоны есть свои культуры выращивания. Мы изучаем их новые сорта на опытных станциях, - рассказывает 70-летний Николай Гаврилюк, академик, заместитель директора Института физиологии растений и генетики НАН Украины. - У каждого вида есть 22 качественных показателя, включая содержание белка, устойчивость к засухе, вредителям и болезням. Если ученому в течение трех лет не подходит хотя бы один, он возвращает сорт на доработку. Обычно выведение занимает 10 лет.

Ученые специально выращивают новые сорта в песчаных почвах без полива, чтобы точно были засухоустойчивые.

- Наши специалисты создали виды, которые стали популярными в Украине. Основное требование к ним - устойчивость к болезни и засухи, - говорит Оксана Сергиенко, 49 лет, из Института овощеводства и бахчеводства НААН Украины.

Важный показатель - содержание белка

В Институте вывели 40 сортов лука. Самые успешные - Белла, Любочка, Варяг, салатные - Амфора, Глобус, Веселка и Мавка. Плоды хранятся восемь месяцев, устойчивы к пожелтению листьев и вирусам. Также зарегистрировали 13 сортов перца. Перспективные - Любаша, Снегирь и Надежда. Такие же баклажаны Вероника и Сапфир. В них ценится не устойчивость к засухе, а малое содержание соланина, поэтому урожай не горький.

- Коллекция наших помидоров насчитывает почти сотню сортов. Их вывели под конкретную продукцию - сок, пасту, для детского питания. Наибольшую ставку делаем на янтарного великана, Алтея, Чайку и Золотой поток.

Среди моркови большой спрос на Нантскую харьковскую, Аленку и Яркую. Они устойчивы к корневой гнили. Для капусты важен длительный срок хранения. Его имеют Леся, Белоснежка и Харьковская супер. Интересный сорт тыквы крупноплодной Славута и голосеменной Маслянка. Среди дынь высокими урожаями отличились Тина, Злата и Берегиня, а у арбузов сорта - Чумак, Фаворит и Макс плюс.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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