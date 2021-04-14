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четверг, 15 апреля 2021 05:21

"Санекс Septix" устраняет плесень и неприятные запахи

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Биопродукты канадского производства ТМ "Санекс Septix" помогают справиться с домашними проблемами. Средства не только очищают уличные туалет и яму, но и позволят привести в порядок весь дом, вывести неприятный запах.

Один из самых популярных "обрядов" чистоты весной - мытье окон. В этом хозяйкам поможет биопрепарат "Bio Septix Санекс" для очистки стекла, зеркал, кафеля. Он придает блеск поверхностям. Хозяйки забудут о проблеме разводов.

Сделать влажную уборку, качественно удалив пыль, можно используя "Septix Clean" для очистки поверхностей. Средство позаботится и о том, чтобы чисто было дольше, и предупредит налипание грязи.

Еще одна неприятная проблема - плесень в доме. В межсезонье она обостряется, ведь на дворе резко меняется температура. Компания "Bio Septix" позаботилась и об этом и предлагает "Нейтрализатор плесени". Биосредство уничтожает ее в межплиточных швах в ванной комнате, в оконных рамах и по всему дому. Глубоко проникает в материал и убивает грибок.

От неприятного запаха в доме часто трудно избавиться. Иногда это не под силу даже освежителю и проветриванию. На помощь придет биопродукт "Антизапах", который нейтрализует любые органические запахи.

Канадские биопрепараты заказывают на сайте t-klio.dp.ua. Набор из этих четырех средств до конца апреля можно приобрести с уникально выгодной скидкой. По телефону 0 (96) 413 68 45 вас проконсультируют и предложат оптимальный биопродукт.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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Дата
15
апреля

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