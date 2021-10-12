Ремонтантную малину обрезают у земли

- Малине нужен уход круглый год. Даже осенью, когда стоят голые прутья. На обычных сортах укорачиваю их на половину высоты, а ремонтантные обрезаю у самой земли, - говорит Галина Костюченко, 59 лет, из поселка Володарка Киевской области. - Без этого зимой вымерзнет.

После обрезки кусты становятся пышные и обильнее плодоносят. Если побеги не укорачивать, ягоды мельчают.

- Обрезкой подгоняю сроки созревания. Разделяю куст на три части. На длинных ветвях созревает раньше всех, на укороченных - позже. Часть побегов обрезаю на 20 сантиметров от верха. Вторую - на половину длины. Третью - оставляю 15 сантиметров от земли.

Старые стебли также удаляют для профилактики болезней.