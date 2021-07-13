Пастернак сеют на месте картофеля

- В июле выкапываю картошку и на этом месте сею пастернак. Из него готовлю похожий на кофе напиток. Он тонизирующий и ароматный, но без кофеина. Также плоды добавляю в первые и вторые блюда, - рассказывает 72-летняя Татьяна Демчук из Ровно.

Выращивает скороспелые сорта Круглый, Кулинар, Борис, Белый аист, Гормон. Дают большие белые корнеплоды, напоминающие морковь.

Выбирает хорошо освещенный участок. Лучшими предшественниками являются столовая свекла, картофель, капуста. На ночь замачивает семена в растворе из воды и сока алоэ, взятых в поровну. Высевает на глубину 3-4 см в увлажненную почву. Расстояние между семенами - 10-12 см, ширина междурядья - 45-50 см. Всходы появляются через 8-10 дней. Поливает их настоем крапивы. Дальше раз в две недели - раствором куриного помета или пепла, чередуя их.

- Когда лето засушливое, пастернак нуждается в обильном орошения. Без этого плоды будут сухие и жесткие. Поливаем грядки дважды в неделю, - говорит 74-летний Николай Ефимович, муж Татьяны. - Также следует регулярно рыхлить землю и удалять сорняки. Урожай собираю в октябре, когда начинается отмирание листьев. Выкапываю плоды, раскладываю на ночь, чтобы подсохли. Обрезаю зеленую массу. Через день-два пастернак складываю в деревянные ящики и засыпаю песком, слегка увлажненным из пульверизатора. Ящики переношу в подвал. Так плоды хорошо сохраняются до весны.