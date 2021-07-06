Огурцы подвязывают к пластиковой сетке

- Огурцы и фасоль лучше вьются по сплошному каркасу, чем по кольям. Тогда оголяется стебель снизу и видно, куда поливать, - рассказывает Елена Поборская, 46 лет, из поселка Градизск Кременчугского района Полтавской области.

- Если лить как попало, вода попадает на ботву и развивается идеальная среда для болезней.

Без подвязки растения под тяжестью плодов склоняются к земле и могут сломаться. Их трудно удобрять и мульчировать. Дольше созревают из-за нехватки солнца.

- Привыкла вязать стебли лентами из простыни. Материал поддерживает кусты без сжатия ботвы. Использую по разу, чтобы не собирались старые болезни и инфекции.

Подвязка нужна и для помидоров. Используют каркасы. Лучшие - в форме цилиндра или конуса. Их можно самостоятельно скрутить из проволоки или купить - цены от 70 грн за штуку. Каркасы ставят на растения и подвязывают. Также кусты помидоров пускают плестись по шпалере, которую надо перевязывать в зависимости от роста растений. Для этого закапывают в землю колья, натягивают шпагат в несколько рядов разной высоты. Он не будет врезаться в стебель.

- Новым универсальным способом подвязки для всех плетущихся растений является установка пластиковых сеток, которые образуют целые ограждения.

Шпалерную сетку протягивает между рядами овощей. Фиксирует на столбиках и низ закрепляет железными шипами к земле. Стебли подвязывает шпагатом с разных сторон. Такая сетка стоит от 60 грн за упаковку 1,5 на 5 м.