Любисток отгоняет тлю

Вредители приспосабливаются к изменению климата

- Ежегодно в розарии селится тля. Съедает бедные кусты. После такой атаки немногие отходят. От вредителя не защищен ни один сорт, - говорит Галина Чижик, 61 год, из города Марганец Днепропетровской области.

- Жалею, что зачахла крымская роза. Получила нелегально из Никитского ботанического сада. Ее уже не получится купить.

Летние вредители приспосабливаются к изменению климата. В прошлые годы были только в сухую погоду, а теперь и в дождь. Тля высасывает соки из кустовых или вьющихся растений. Листья желтеют, скручиваются. Пораженные розы слабеют, через повреждения в растения проникают инфекции.

- Открываю растения и смотрю, есть ли мелкие зеленые, серые или красные насекомые. Все овальные, как овес. Иногда колония разрастается так, что насекомые облепляют все листья.

Каждые 10 дней появляется новое поколение вредителей. Самка дает до 100 личинок. Тля может зимовать на соседних кустах, иногда ее переносят другие насекомые.

- Что бы ни делали, не будет пользы без уничтожения "перевозчиков" - муравьев. Если их не отвадить из цветника, нанесут личинок тли, - говорит Лилия Стецюк, 38 лет, из села Успенка Конотопского района Сумской области. - А потом надо заселить туда божьих коровок. Одна заглатывает по несколько тысяч тлей. Божьих коровок надо наловить в саду и посадить на кусты роз. Также враги тли - уховертки и журчалки.

Чтобы отогнать муравьев, посыпает участок вокруг роз пшеном или сбрызгивает эфирным маслом лаванды. Или раскладывает мед с борной кислотой. Затем переходит к тле. Встряхивает бутылку кока-колы и открывает, чтобы вышел газ. Тогда обрабатывает из пульверизатора кусты.

- Тля не переносит табак или чистотел. Надо взять что-то одно, покрошить полкилограмма и залить на два дня ведром воды. Тогда процедить и долить до 10 л. Этим опрыскать розы.

Если не вывести тлю, облепит медовой росой все побеги. Эти выделения делают растение уязвимым к грибкам и повышают риск появления черной плесени.

- Кто не доверяет народным средствам, может прыснуть химикатов. Обрабатывать надо вечером, чтобы во дворе не надышаться. К утру насекомые осыплются на землю. Подходят препараты антиклещ макс, искра золота, калипсо спрей, кинмикс, Танрек, фитоверм, флористин.

Для профилактики появления тли сеют вблизи календулу, любисток, лаванду или бархатцы. Их запах отгоняет вредителей.

- В этом году впервые тля перебралась из цветника в сад. Больше всего ее в смородине. На листьях появились красные пузырьки. Соберу урожай и тогда обработаю куст.

1 ст. л. табака надо настоять трое суток в литре воды. Затем добавить 3 ст. л. мочевины и растворенный в воде кусок хозяйственного мыла размером со спичечный коробок. Смесь сцедить через марлю и налить в полведра марганцовки светло-фиолетового цвета. Опрыскать кусты после дождя.