Ливни заставили пересаживать овощи

От застоя воды окисляется почва

- Душа болит, как посмотрю на огород, - рассказывает Мария Сидора, 61 год, из села Маклаевка Коростенского района Житомирской области. - Дожди лили четыре дня. Картошка так намокала, что пришлось пересаживать. Половину рассады помидоров ливни побили. А остальные ослабли, их фитофтора доест.

В конце мая во многих областях Украины дожди не утихали по несколько дней. Земля не успевала просыхать и впитывать воду. Огороды затопило. Их следует разрыхлить, тогда вода быстрее впитается.

- Корням овощей нужен воздух, который не доходит из-за затопления. Следует как можно быстрее избавиться от лишней воды. От ее застоя почва становится кислой, - рассказывает 47-летний Михаил Власов из Института почвоведения им. Александра Соколовского. - Ливни будут иметь худшие последствия для огородов на склоне. Может начаться водная эрозия почвы. Смывается верхний слой, и снижается плодородие участка.

Зерновые и масличные культуры мало реагируют на лишнюю влагу, в отличие от кормовых. Дожди вымывают подвижные вещества из почвы - азот, магний и калий.

- Катастрофы не произошло. Клубни еще не завязались, просто лежат в земле, - говорит Юрий Левицкий, 59 лет, агроном из Жидачева Львовской области. - Если хозяева переживают, еще не поздно пересадить картошку или сеять свеклу. В прошлом году была хуже весна, без дождей. Растения горели на глазах.

Чтобы предотвратить негативные последствия ливней, стоит делать американские грядки. Те с земляными бортами, которые образуются при окучивании овощей. Грядка должна быть шириной 45 см. На ней помещается два-три ряда. Между грядками отступают по 70-90 см, проход мульчируют соломой. При такой посадке растения получают максимум солнца и воздуха.

- Так в почве сохраняются ходы червей, по которым стекает лишняя влага и не застаивается на поверхности после ливня, - добавляет Мария Сидора.

Из-за излишней влаги на участке распространяются болезни и вредители. Первыми появляются слизни. Они больше любят болгарский перец. На грядки можно выпустить кур, они поедят вредителей. Или развести 200 г аммиака в 10 л воды и опрыскать растения вечером.