Ливни заставили пересаживать овощи

 
Ексклюзивы
1/5
Общество находится в состоянии шока
Общество находится в состоянии шока
Просмотров: 909
У Зеленского игнорируют пропаганду Кремля – политолог
У Зеленского игнорируют пропаганду Кремля – политолог
Просмотров: 270
Зеленский не борется, а усиливает олигархов - экономист
Зеленский не борется, а усиливает олигархов - экономист
Просмотров: 225
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 621
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
Просмотров: 315
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"
Просмотров: 585
Коронавирус дает осложнения на ноги;первые симптомы
Коронавирус дает осложнения на ноги;первые симптомы
Просмотров: 513
За государственные средства хотят снимать сериалы для России
За государственные средства хотят снимать сериалы для России
1 Просмотров: 774
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Просмотров: 99
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Просмотров: 504
Фото
Все фото
4
Урожай улучшит работа в благоприятные дни
Урожай улучшит работа в благоприятные дни
Интервью
1/5
Зеленский не борется, а усиливает олигархов - экономист
Зеленский не борется, а усиливает олигархов - экономист
Просмотров: 225
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 621
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 522
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
1 Просмотров: 387
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 639
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
09 июня 2021
Просмотров: 216
Історії Слабошпицького
Так було з Нестайком. Я не говорила з ним роками, а тут чомусь подзвонила. Наступного дня його не стало. А це придумала зробити проєкт із ...
четверг, 10 июня 2021 00:55

Ливни заставили пересаживать овощи

  Комментировать
 

От застоя воды окисляется почва

- Душа болит, как посмотрю на огород, - рассказывает Мария Сидора, 61 год, из села Маклаевка Коростенского района Житомирской области. - Дожди лили четыре дня. Картошка так намокала, что пришлось пересаживать. Половину рассады помидоров ливни побили. А остальные ослабли, их фитофтора доест.

В конце мая во многих областях Украины дожди не утихали по несколько дней. Земля не успевала просыхать и впитывать воду. Огороды затопило. Их следует разрыхлить, тогда вода быстрее впитается.

- Корням овощей нужен воздух, который не доходит из-за затопления. Следует как можно быстрее избавиться от лишней воды. От ее застоя почва становится кислой, - рассказывает 47-летний Михаил Власов из Института почвоведения им. Александра Соколовского. - Ливни будут иметь худшие последствия для огородов на склоне. Может начаться водная эрозия почвы. Смывается верхний слой, и снижается плодородие участка.

Зерновые и масличные культуры мало реагируют на лишнюю влагу, в отличие от кормовых. Дожди вымывают подвижные вещества из почвы - азот, магний и калий.

- Катастрофы не произошло. Клубни еще не завязались, просто лежат в земле, - говорит Юрий Левицкий, 59 лет, агроном из Жидачева Львовской области. - Если хозяева переживают, еще не поздно пересадить картошку или сеять свеклу. В прошлом году была хуже весна, без дождей. Растения горели на глазах.

Чтобы предотвратить негативные последствия ливней, стоит делать американские грядки. Те с земляными бортами, которые образуются при окучивании овощей. Грядка должна быть шириной 45 см. На ней помещается два-три ряда. Между грядками отступают по 70-90 см, проход мульчируют соломой. При такой посадке растения получают максимум солнца и воздуха.

- Так в почве сохраняются ходы червей, по которым стекает лишняя влага и не застаивается на поверхности после ливня, - добавляет Мария Сидора.

Из-за излишней влаги на участке распространяются болезни и вредители. Первыми появляются слизни. Они больше любят болгарский перец. На грядки можно выпустить кур, они поедят вредителей. Или развести 200 г аммиака в 10 л воды и опрыскать растения вечером.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ливни заставили пересаживать овощи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гороскоп на 8 июня: почему этот день такой особый
Гороскоп на 8 июня: почему этот день такой особый
 Просмотров: 5022
Ночью расстреляли супругов. В соседней комнате спала 12-летняя дочь
Ночью расстреляли супругов. В соседней комнате спала 12-летняя дочь
4
 Просмотров: 4914
Блогерша назвала воинов ВСУ &quot;бухими тварями&quot;
Блогерша назвала воинов ВСУ "бухими тварями"
 22 Просмотров: 3816
Будущий президент Украины загремел за решетку
Будущий президент Украины загремел за решетку
 Просмотров: 3420
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
33
 Просмотров: 3186
Сад-Огород
Груша хорошо растет возле ореха
Груша хорошо растет возле ореха Просмотров: 9
Пион Сапфир растет 40 лет
Пион Сапфир растет 40 лет Просмотров: 18
Соляной раствор защищает от майских жуков
Соляной раствор защищает от майских жуков Просмотров: 9
Вигна дает по три килограмма бобов
Вигна дает по три килограмма бобов Просмотров: 27
В столице пройдет наибольшая агровыставка
В столице пройдет наибольшая агровыставка Просмотров: 18
Больше всего комментируют
22
Блогерша назвала воинов ВСУ "бухими тварями"
10
"Северный поток-2" еще не запустили, а Путин уже шантажирует Украину - что о нас пишет мировая пресса
7
"Не хватало "России 1" - Муждабаев о тех, кого Зеленский угощал шашлыком
5
Сколь украинцев хотят второго срока Зеленского
4
СБУ обыскала "Партию Шария"
Голосов: 14
Голосование Кто должен получить Национальную кинопремию за лучший украинский фильм 2019 года?
  • Атлантида
  • Земля голубая, будто апельсин
  • Плохие дороги
  • Толока
  • Черкассы
  • Другой фильм (пишите в комментариях)
Просмотреть