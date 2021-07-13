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четверг, 15 июля 2021 05:21

Фитофтороз боится йода и чеснока

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- Распространению фитофтороза способствует теплая погода с частыми дождями. Когда-то от него страдали мои томаты, капуста, лук и картофель. Лет 10 у меня есть надежный рецепт борьбы с ним, - рассказывает Юлия Мищук, 48 лет, из Луцка.

Полкило зубчиков чеснока, разрезанных пополам, заливает 5 л воды. Оставляет на три недели на улице в тени. Затем в стакан настоя добавляет марганцовки, чтобы жидкость стала фиолетовая. Разводит в 10 л воды. Перемешивает, вливает 10 капель йода и кладет столовую ложку натертого мыла. Этим раствором опрыскивают растения из пульверизатора.

- Это средство уничтожает фитофтороз на начальной стадии. Благодаря ему мои овощи не болеют. Однако через неделю надо повторить обработку. Особенно если погода теплая и влажная.

Автор: Елена МАКСИМЕЦ-БОЙКО
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