Фитофтороз боится йода и чеснока

- Распространению фитофтороза способствует теплая погода с частыми дождями. Когда-то от него страдали мои томаты, капуста, лук и картофель. Лет 10 у меня есть надежный рецепт борьбы с ним, - рассказывает Юлия Мищук, 48 лет, из Луцка.

Полкило зубчиков чеснока, разрезанных пополам, заливает 5 л воды. Оставляет на три недели на улице в тени. Затем в стакан настоя добавляет марганцовки, чтобы жидкость стала фиолетовая. Разводит в 10 л воды. Перемешивает, вливает 10 капель йода и кладет столовую ложку натертого мыла. Этим раствором опрыскивают растения из пульверизатора.

- Это средство уничтожает фитофтороз на начальной стадии. Благодаря ему мои овощи не болеют. Однако через неделю надо повторить обработку. Особенно если погода теплая и влажная.