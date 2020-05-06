Тесто для хлеба надо насытить воздухом

- Бабушка никогда не покупала хлеб. Всегда баловала нас домашним, — рассказывает 36-летняя Елизавета Глинская, судья телевизионного кулинарного шоу "МастерШеф". — Я тоже пеку сама.

- Растираю кончиками пальцев 300 граммов пшеничной муки с 10 граммами свежих прессованных дрожжей. Можно и сухие — сколько указано на упаковке. Добавляю чайную ложку с горкой соли, по 100 миллилитров молока и воды — все комнатной температуры. Замешиваю тесто. Даже если липнет, больше муки не досыпаю. Потому что хлеб потеряет легкость.

Вымешиваю на столе 15-20 минут. Растягиваю тесто и складываю. Надо насытить его воздухом. Если есть комбайн с насадкой "крюк", можно месить в нем на средних оборотах столько же времени.

Когда тесто хорошо отлипает от стола, становится упругое, эластичное и гладкое, формирую из него шар. Выкладываю в миску, припорошенную мукой. Накрываю полотенцем и оставляю на час в теплом месте без сквозняков.

Когда вдвое увеличивается, обминаю. Формирую хлеб-"кирпичик" и закладываю в смазанную маслом форму.

За час тесто поднимется. Тогда накрываю форму противнем и кладу на него что-то тяжелое, обычно кирпич.

Разогреваю духовку до 250 градусов. Ставлю хлеб и снижаю температуру до 220 градусов.

Пеку 20 минут, снимаю кирпич и противень. Держу хлеб в духовке еще 5-7 минут. Перед употреблением должен остыть.