Свекольные макароны заправляют сыром

 
Ексклюзивы
1/5
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 693
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 540
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3087
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 837
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1476
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 810
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 630
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
1 Просмотров: 8424
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 405
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
1 Просмотров: 495
Фото
Все фото
3
2
2
6
6
Торт &quot;Ящик ягод&quot; готовят из медовых коржей
Торт "Ящик ягод" готовят из медовых коржей
Черкасский рулет с маком не черствеет двое суток
Черкасский рулет с маком не черствеет двое суток
Торт-машину покрывают листом красного зефира
Торт-машину покрывают листом красного зефира
Курицу в тыкве посыпают пармезаном
Курицу в тыкве посыпают пармезаном
Морские гребешки едят с грибным соусом
Морские гребешки едят с грибным соусом
Интервью
1/5
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1386
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2889
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2088
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2916
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3987
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
19 января 2020
Просмотров: 558
Провела паралелі
– Тепер я безробітний. Дякую президенту й міністру Авакову, – каже знайомий із сусіднього будинку. Понад три роки працював у ...
понедельник, 20 января 2020 07:51

Свекольные макароны заправляют сыром

  Комментировать
 

Столичный кулинар 33-летний Евгений Клопотенко собрал 110 рецептов для сбалансированного школьного питания. Советует блюда, которые дети будут охотно есть.

- Не все школьники любят макароны и сыр, - говорит Евгений Клопотенко. - Предлагаю покрасить их. Подойдут свекла, шпинат, куркума. Цветные блюда выглядят привлекательнее. Свекольные макароны с сыром получаются яркими и нежными, нравятся всем.

Для приготовления хватит 30 минут. Нужно 180 граммов муки, 50 граммов творога, один желток, 20 миллилитров свекольного сока, одна столовая ложка подсолнечного масла, 20 граммов сливочного масла и соль.

Свеклу натираю на мелкой терке и отжимают сок. Просеваю муку и замешиваю крутое тесто с желтком и свекольным соком. Выкладываю его в миску и ставлю в холодильник на 15 минут.

Тесто раскатываю толщиной 2 миллиметра. Нарезаю полосками шириной до 1 сантиметра. Отвариваю в течение 2 минут в подсоленной воде с подсолнечным маслом. Выкладываю на тарелку и добавляю сливочное масло и сыр. Перемешиваю, досаливаю.

Детям понравится мандариновый кекс. Цитрусовый аромат идеально сочетается с хрустящими орешками.

- Для приготовления беру 125 граммов муки, 125 граммов сахара, 150 граммов сливочного масла, 150 граммов микса орешков, три яйца, четыре мандарина, одну чайную ложку разрыхлителя, шоколад.

Дольки мандаринов выкладываю в сковородку и посыпаю тремя столовыми ложками сахара. Карамелизирую, чтобы из них выделился сок: если сахар начинает пригорать, доливаю воды.

Яйца взбиваем с сахаром до белой массы. Просеиваю муку. Яично-сахарную смесь соединяю с маслом, перемешиваю. Нагреваю ее на водяной бане, пока масло не растопится. Добавляю муку. Дальше - микс из орехов и карамелизированные мандарины. Перемешиваю. Форму для кекса смазываю маслом и выкладываю в нее тесто. Выпекаю в разогретой до 180 ° C духовке 30-40 минут. Готовность кекса проверяю деревянной шпажкой.

Готовый мандариновый кекс поливаем сверху домашним Бейлисом. 200 г сгущенного молока завариваем с двумя желтками на водяной бане, постоянно помешивая. Когда масса загустеет, вливаем 50 мл коньяка и хорошо перемешиваем.

- Можно сделать декор из мандаринов. Топлю на паровой бане четверть плитки шоколада и погружаю в него дольки мандаринов с одной стороны, потом выкладываю на пергамент. Когда шоколад застынет, кладу на кекс.

Наггетсы подают с клюквенным соусом

- Нагетсы считают вредной едой, потому что их продают в ресторанах быстрого питания, - говорит столичный кулинар 33-летний Евгений Клопотенко. - Если их готовить самостоятельно, то будут вкусными и полезными.

По рецепту получается две порции. Подготовка ингредиентов займет 10 мин., Приготовление - пол-часа.

Для блюда нужно 300 г куриного филе, два яйца, 100 г муки, горсть панировочных сухарей, паприка, соль и перец по вкусу.

- Делаю фарш из куриного филе. Добавляю паприку, соль, перец и формирую наггетсы. Погружаю сначала в муку, потом - во взбитое яйцо и обваливаю в панировочных сухарях. Выкладываю на противень и ставлю на 20 минут в духовку, разогретую до 180 ° C. Так они выходят полезнее, чем обжаренные на масле.

К нагетсам готовлю клюквенный соус. 100 граммов ягод смешиваю с 40 граммами сахара и варю на медленном огне 15 минут. Снимаю и перебиваю блендером. Добавляю столовую ложку меда.

Автор: Василина КУЗНЕЦОВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Свекольные макароны заправляют сыром». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
января

Кит заплыл к парламенту по реке

Самое читаемое
Звездное Крещение: артисты показали необычные способы празднования
Звездное Крещение: артисты показали необычные способы празднования
10
 Просмотров: 30033
Борт с погибшими в Иране украинцами приземлился в &quot;Борисполе&quot;
Борт с погибшими в Иране украинцами приземлился в "Борисполе"
16
 Просмотров: 18796
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
9
 1 Просмотров: 16921
В Украине станет сложнее продать автомобиль
В Украине станет сложнее продать автомобиль Просмотров: 15903
Пилоты МАУ встретили коллег на коленях: в &quot;Борисполе&quot; прощаются с жертвами катастрофы
Пилоты МАУ встретили коллег на коленях: в "Борисполе" прощаются с жертвами катастрофы
9
 Просмотров: 12006
Еда
Миндальный амаретто хранят два года
Миндальный амаретто хранят два года
Ленивый голубец выкладывают в форме торта
Ленивый голубец выкладывают в форме торта Просмотров: 27
Тыквенный торт готовят на корже из хлопьев и орехов
Тыквенный торт готовят на корже из хлопьев и орехов Просмотров: 477
Рыбное филе заливают пряным маринадом
Рыбное филе заливают пряным маринадом Просмотров: 279
Кокос для настойки пекут в духовке
Кокос для настойки пекут в духовке Просмотров: 36
Больше всего комментируют
3
"С разным оттенком слабости" - политолог об Украине за Порошенко и Зеленского
2
Россия ежегодно финансирует боевиков на 30 млрд рублей
1
Авиакатастрофа Boeing 737: эксперт объяснил, как Украине нужно действовать с Ираном
1
Затоплены острова и пересохла Венеция: первые климатические изменения в 2020-м
1
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Голосов: 700
Голосование Зачем прослушивали премьера Гончарука?
  • Коломойский хочет сменить правительство
  • Это попытка отвлечь от проблем в "Слуге народа"
  • Премьера запугивают
  • Молодой кабмин зацепил схемы олигархов
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua