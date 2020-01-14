Свекольные макароны заправляют сыром

Столичный кулинар 33-летний Евгений Клопотенко собрал 110 рецептов для сбалансированного школьного питания. Советует блюда, которые дети будут охотно есть.

- Не все школьники любят макароны и сыр, - говорит Евгений Клопотенко. - Предлагаю покрасить их. Подойдут свекла, шпинат, куркума. Цветные блюда выглядят привлекательнее. Свекольные макароны с сыром получаются яркими и нежными, нравятся всем.

Для приготовления хватит 30 минут. Нужно 180 граммов муки, 50 граммов творога, один желток, 20 миллилитров свекольного сока, одна столовая ложка подсолнечного масла, 20 граммов сливочного масла и соль.

Свеклу натираю на мелкой терке и отжимают сок. Просеваю муку и замешиваю крутое тесто с желтком и свекольным соком. Выкладываю его в миску и ставлю в холодильник на 15 минут.

Тесто раскатываю толщиной 2 миллиметра. Нарезаю полосками шириной до 1 сантиметра. Отвариваю в течение 2 минут в подсоленной воде с подсолнечным маслом. Выкладываю на тарелку и добавляю сливочное масло и сыр. Перемешиваю, досаливаю.

Детям понравится мандариновый кекс. Цитрусовый аромат идеально сочетается с хрустящими орешками.

- Для приготовления беру 125 граммов муки, 125 граммов сахара, 150 граммов сливочного масла, 150 граммов микса орешков, три яйца, четыре мандарина, одну чайную ложку разрыхлителя, шоколад.

Дольки мандаринов выкладываю в сковородку и посыпаю тремя столовыми ложками сахара. Карамелизирую, чтобы из них выделился сок: если сахар начинает пригорать, доливаю воды.

Яйца взбиваем с сахаром до белой массы. Просеиваю муку. Яично-сахарную смесь соединяю с маслом, перемешиваю. Нагреваю ее на водяной бане, пока масло не растопится. Добавляю муку. Дальше - микс из орехов и карамелизированные мандарины. Перемешиваю. Форму для кекса смазываю маслом и выкладываю в нее тесто. Выпекаю в разогретой до 180 ° C духовке 30-40 минут. Готовность кекса проверяю деревянной шпажкой.

Готовый мандариновый кекс поливаем сверху домашним Бейлисом. 200 г сгущенного молока завариваем с двумя желтками на водяной бане, постоянно помешивая. Когда масса загустеет, вливаем 50 мл коньяка и хорошо перемешиваем.

- Можно сделать декор из мандаринов. Топлю на паровой бане четверть плитки шоколада и погружаю в него дольки мандаринов с одной стороны, потом выкладываю на пергамент. Когда шоколад застынет, кладу на кекс.

Наггетсы подают с клюквенным соусом

- Нагетсы считают вредной едой, потому что их продают в ресторанах быстрого питания, - говорит столичный кулинар 33-летний Евгений Клопотенко. - Если их готовить самостоятельно, то будут вкусными и полезными.

По рецепту получается две порции. Подготовка ингредиентов займет 10 мин., Приготовление - пол-часа.

Для блюда нужно 300 г куриного филе, два яйца, 100 г муки, горсть панировочных сухарей, паприка, соль и перец по вкусу.

- Делаю фарш из куриного филе. Добавляю паприку, соль, перец и формирую наггетсы. Погружаю сначала в муку, потом - во взбитое яйцо и обваливаю в панировочных сухарях. Выкладываю на противень и ставлю на 20 минут в духовку, разогретую до 180 ° C. Так они выходят полезнее, чем обжаренные на масле.

К нагетсам готовлю клюквенный соус. 100 граммов ягод смешиваю с 40 граммами сахара и варю на медленном огне 15 минут. Снимаю и перебиваю блендером. Добавляю столовую ложку меда.