Кружевные блины делают дырявой бутылкой

В 2020 году Масленицу отмечают с 24 февраля по 1 марта. В этот период принято жарить блинчики. Чтобы разнообразить блюдо, следует ежедневно менять начинку.

- Научилась печь кружевные блины - говорит киевлянка Маргарита Грищук, 58 лет. - Чтобы не выпадала серединка, начинка должна быть порезана крупными кусками. Когда готовлю грибные или мясные блинчики, то еще кладу лист салата. Он закрывает дыры и придает блюду сочности.

Смешиваю три яйца, пол-литра теплого молока и половину стакана воды. Сыплю муку, чтобы тесто стало, как густая сметана. Добавляю три столовые ложки растительного масла, щепотку соли и столовую ложку сахара. Перемешиваю. Нужно, чтобы масло растворилось в тесте, а не стояло сверху.

Вода и молоко имеют разную плотность, и блины получаются в дырочку. Можно замешивать на газированной воде. Она придаст блинам пышность.

Тесто переливаю в бутылку. В крышке делаю два отверстия гвоздем. Через них будет вытекать тесто. Оно ложиться неплотно, а образует сетку. Так выйдут кружевные блины. На разогретую сковороду наливаю столовую ложку масла. Далее из бутылки выжимаю узорами тесто и жарю блины.

Для начинки обжариваю примерно 3 минуты 200 граммов мороженого шпината. Бросаю горсть измельченного арахиса и натираю 50 граммов твердого сыра. Как только он начинает тянуться, снимаю с плиты и заворачиваю в блины.

Когда хочется сытнее блюда и некогда заниматься с кружевными блинами, готовлю обычные и начиняю печенью.

Промываю 300 граммов куриной печени. Жарю 10 минут и добавляю порезанный лук. Когда он станет прозрачным, натираю небольшую морковку. Жарю 2-3 минуты. Снимаю со сковороды и добавляю 50 граммов сливочного масла. Начинку перемалываю блендером и выкладываю по одной столовой ложке на каждый блин. Сворачиваю мешочком и завязываю стеблем зеленого лука.

На десерт смешиваю ягоды с коньяком. Взбиваю блендером 300 граммов творога и добавляю две столовые ложки сахара. В кастрюлю наливаю по три столовые ложки коньяка и воды. Добавляю столовую ложку сахара и довожу до кипения. В этот сироп кладу стакан вишен и три бутона гвоздики. Уменьшаю огонь и провариваю 3 минуты. Вынимаю ягоды и перемешиваю с творогом. Смазываю творожно-вишневой массой блины, скручиваю их конвертом. Поливаю сиропом, в котором варились вишни.

- Из блинов готовлю торт с нежным творожным кремом, - рассказывает 42-летняя Валентина Чернышова из Чернигова.

- В стакане теплой воды растворяю чайную ложку сухих дрожжей. Добавляю половину чайной ложки соли и столовую ложку сахара. Просеиваю 200 граммов муки и смешиваю с дрожжами. Наливаю полстакана молока. Перемешиваю до однородности. Ставлю в тепло на час до образования пены.

Разогреваю две столовые ложки сливочного масла. Взбиваю два яйца с тремя столовыми ложками сахара в пышную пену. Добавляю растопленное масло и снова взбиваю. Сыплю две столовые ложки какао и одну - разрыхлителя. Наливаю две столовые ложки растительного масла и хорошо перемешиваю, чтобы не было комков. Добавляю в тесто и перемешиваю. Оставляю в тепле на полчаса.

Жарю блины и охлаждаю. Для крема в глубокой миске блендером взбиваю 500 граммов творога со 150 миллилитрами домашней сметаны. Добавляю цедру одного лимона и две столовые ложки сахара. На плоскую широкую тарелку кладу блин. Мажу вареным сгущенным молоком и накрываю другим. Следующий смазываю творожным кремом. Так чередую начинки. Сверху посыпаю тертым черным шоколадом.