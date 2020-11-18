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понедельник, 23 ноября 2020 00:55

Евгений Клопотенко объездил всю Украину в поисках идеального рецепта борща

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- Раньше борщ готовили постный, потому что мяса было мало, свиней кололи только на праздники, - говорит 33-летний Евгений Клопотенко, кулинарный эксперт из Киева. - Объездил почти всю Украину в поисках идеального рецепта. Необычным поделился старик из Полесья. Блюдо получается насыщенное и ароматное.

Разрезанную пополам свеклу 40 минут варю в 2 литрах воды. Тогда добавляю пол луковицы, нарезанные мелкими кубиками четыре картофелины, полморковки - соломкой.

3-5 минут обжариваю половину болгарского перца и четверть луковицы кубиками. Добавляю две столовые ложки томатной пасты и тушу еще 3 минуты.

Вынимаю свеклу, охлаждаю и режу на куски, бросаю обратно в кастрюлю. Добавляю 200 граммов квашеной капусты с рассолом. Варю 3 минуты. Сдабриваю чайной ложкой соли, щепоткой перца и двумя столовыми ложками меда. Снимаю с огня. Готовый борщ настаиваю 20 минут или держу в духовке то же время при 180 градусах. Подаю горячий, хотя идеальный вкус блюдо приобретет на следующий день.

Если чернослив в борще - дело привычное, то соленые томаты используют не все. Хотя такое сочетание интересное.

В разогретой сковороде с двумя столовыми ложками подсолнечного масла 2-3 минуты обжариваю натертую на крупной терке морковку и нарезанную мелкими кубиками луковицу. Всыпаю тертую запеченную свеклу и тушу еще столько же времени. Добавляю две столовые ложки томатной пасты и одну - сахара. Тушу 2 минуты.

В 2 литрах воды 5 минут варю несколько измельченных картофелин, два лавровых листа. Добавляю 150 граммов тонко нашинкованной капусты, держу на огне еще 15 минут. Добавляю овощную поджарку, 50 граммов измельченного чернослива и четыре квашеных помидора, разрезанных пополам. Готовлю 5-7 минут. Солю и перчу. В конце добавляю два зубчика чеснока.

Автор: Влада МОСКВИТИС
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