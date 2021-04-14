Зразы готовят из картофеля в мундирах

Начиняют печенью и подчеревкой

- Зразы научила готовить свекровь. Делала их не из пюре, а из перекрученного картофеля в мундире, - рассказывает Оксана Игнатишин из Бердичева Житомирской области. - Для начинки брала отварное свиное сердце.

Килограмм отварного картофеля в мундирах пропускаю через мясорубку. Всыпаю три столовые ложки муки, щепотку соли, перца и замешиваю эластичное тесто.

Для начинки обжариваю крупно порезанные луковицу и морковку. Добавляю по 200 граммов говяжьей печени и подчеревины, мелкими кусками. Готовлю полчаса. Вливаю 100 миллилитров молока, тушу еще 10 минут. Солю и перчу. Охлажденную начинку пропускаю через мясорубку. Леплю зразы. Обжариваю до золотистой корочки. Получаются нежные и сочные. Сочетаются с испанским соусом из укропа. Для него 200 граммов зелени, пять зубчиков чеснока, 80 г растительного масла, столовую ложку лимонного сока, чайную ложку соли перебиваю блендером. Готовый соус храню в простерилизованной банке в холодильнике.

Не менее вкусное и сытное блюдо из картофеля - жаркое в горшочках.

Для трех порций обжариваю 20 минут 200 граммов куриного фарша и 100 граммов измельченных шампиньонов. Три картофелины среднего размера мою, но не чищу. Вырезаю середину и фарширую мясом с грибами.

Обжариваю измельченные луковицу и морковку. Три куриные голени мариную в щепотке соли, перца и специях для птицы. В каждый горшочек выкладываю слоями овощи, по столовой ложке отварной фасоли и любых маринованных грибов, фаршированную картофелину и куриную голень. Добавляю лавровый лист. Посыпаю щепоткой приправы для курицы. Вливаю четыре столовые ложки воды. Запекаю при 180 градусах час. За 5 минут до готовности смазываю блюдо столовой ложкой сметаны, посыпаю 50 граммами тертого сыра. Жаркое подаю горячим.

Когда гости на пороге, без оригинального салата не обойтись. "Сытый кум" никогда не подводил. Становится украшением любого застолья.

К половине килограмма вареного куриного филе, нарезанного кубиками, добавляю по 100 граммов обжаренных шампиньонов и тертого твердого сыра, измельченный пучок кинзы. Заправляю тремя столовыми ложками майонеза или сметаны, солю и перчу. Украшаю пятью обжаренными грецкими орехами.