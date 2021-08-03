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четверг, 05 августа 2021 06:10

Скумбрию запекают на шпажках для шашлыка

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Маринуют не больше 20 минут

- Обожаю рыбу на мангале. Есть рецепт, скумбрия получается сочная и ароматная, - говорит 34-летний Валерий Пономарь из Одессы.

- Очищаю три свежие рыбины. Разрезаю по хребту на две части, удаляю кости. Затем каждый кусок пополам - вдоль.

Для маринада смешиваю четыре столовые ложки соевого соуса, две столовые ложки масла, сок апельсина, пол чайной ложки сухого базилика, щепотку перца чили. Смесью смазываю скумбрию. Скручиваю по кругу все куски, формирую своеобразный цветок из рыбы. Насаживаю на замоченные в воде деревянные шпажки для шашлыка. Повторно смазываю маринадом и выкладываю на мангал. Во время жарки поливаю лимонным соком. Готовлю до появления корочки - 30 минут. В конце солю и подаю горячей.

- Когда гости на пороге, а времени мало - готовлю шашлык из скумбрии с апельсином.

Очищаю шесть скумбрий, разрезаю пополам. Удаляю позвоночник и кости. Нарезаю две луковицы кольцами, апельсин - полукольцами. Смешиваю лук и пол чайной ложки соли. Посыпаю рыбу чайной ложкой кориандра, щепоткой перца и тимьяна. Накрываю луком и мариную 20 минут. На внутреннюю часть филе скумбрии выкладываю кусок апельсина и закручиваю, как блин. То же делаю и с другими кусками. Готовое филе насаживааю на шампур и обжариваю до готовности - 30 минут.

- Не менее вкусная скумбрия с паприкой и чили. Блюдо пикантное и хрустящее.

Две очищенные скумбрии разрезаю пополам по хребту и удаляю кости. Со стороны кожицы по всей длине делаю небольшие надрезы. Для маринада смешиваю пол столовой ложки паприки и кориандра, щепотку перца чили и черного молотого, столовую ложку масла и пол чайной ложки соли. Смесью смазываю рыбу. Мариную 20 минут. Насаживаю филе на шпажки для шашлыка. Выкладываю на мангал и жарю 20 минут.

- Если мангала нет, но хочется поесть запеченной рыбки - готовлю в духовке.

Нарезаю кольцами помидор и две луковицы. То же самое делаю с очищенной скумбрией, позвоночник не удаляю. Должно получиться шесть кусков. В форму для запекания выкладываю кусок рыбы, лука, томата и снова лука. То же самое делаю и с другими кусками. Посыпаю щепоткой соли, черного и красного перца. Поливаю двумя столовыми ложками масла и оставляю на 10-15 минут пропитаться специями. Запекаю при температуре 180 градусов 30-40 минут. Подаю с любимым соусом.

- Любителям малосольной рыбы советую приготовить скумбрию с чесноком - идеальная закуска под водку.

Свежую скумбрию чищу, вынимаю позвоночник и разрезаю на две части. Посыпаю щепоткой соли, перца и сахара. По всему филе равномерно распределяю три зубца измельченного чеснока. Рыбу заворачиваю в пищевую пленку и кладу в холодильник на 2 часа. Переношу в морозилку и выдерживаю сутки. Готовую малосольную скумбрию нарезаю тонкими ломтями и подаю с молодым картофелем.

Автор: Влада МОСКВИТИС
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Дата
05
августа

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