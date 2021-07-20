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Кабачковую пиццу готовят на сковороде

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В тесто добавляют майонез

- Обожаю пиццу с цуккини. Вкус отличный и на приготовление уходит 15 минут, - рассказывает 41-летняя Виктория Исаенко из Львова.

- 400 граммов цуккини или кабачков натираю на крупной терке. Солю и перчу и откладываю на 10 минут. Выдавливаю из смеси сок и добавляю столовую ложку сметаны или майонеза, четыре-пять столовых ложек муки, яйцо. Перемешиваю и выкладываю на разогретую сковороду. Жарю корж с одной стороны под крышкой 10 минут. Переворачиваю на другую сторону и выкладываю 75 граммов тертого сыра, 50 граммов любой колбасы, нарезанной кольцами, и измельченный помидор. Посыпаю еще 75 граммов тертого сыра. Накрываю крышкой и готовлю 5 минут.

Залогом вкусной пиццы является не начинка, а тесто. Готовлю на дрожжах. Получается воздушное нежное.

Соединяю по 225 миллилитров теплого молока и воды. Всыпаю чайную ложку сухих дрожжей и полторы чайные ложки сахара. Перемешиваю и накрываю полотенцем. Отставляю в теплое место без сквозняков на 20 минут.

В 680 г просеянной муки вливаю опару, добавляю щепотку соли и замешиваю тесто. Смазываю тремя столовыми ложками масла и накрываю пленкой. Откладываю на 30 минут. Обминаю и оставляю снова подниматься на то же время. Повторно вымешиваю. Ставлю на 20 минут в холодильник.

Формирую круглый корж сразу на пергаменте и перекладываю на противень. Из всего теста получается четыре пиццы. Начинку можно сделать любую. Я выбрала сырную . Натираю на крупную терку 100 граммов твердого сыра, нарезаю кубиками по 50 граммов феты и моцареллы. Выпекаю при температуре 180 градусов 15-20 минут.

Бортики начиняют пармезаном

- Корничоне - это высокий бортик вокруг пиццы. Он может быть пустой или наполнен сыром. Именно этот бортик - самая вкусная часть пиццы, - говорит 52-летняя Галина Гудзоватая из Львова.

- 25 граммов дрожжей развожу в 140 миллилитрах теплой воды и 40 - молока. Добавляю щепотку соли и пол чайной ложки сахара. Постепенно всыпаю 280 граммов муки. Замешиваю мягкое тесто. В конце вливаю чайную ложку масла. Оставляю на час подниматься.

Для начинки бортика смешиваю 120 граммов сыра рикотта или кисломолочного, 100 граммов натертого на крупной терке сыра и столовую ложку пармезана. Солю, перчу и вымешиваю. Если масса очень густая разбавляю сметаной.

В круглой форме распределяю тесто руками. Их смазываю маслом, муку не подсыпаю. Вытягиваю тесто так, чтобы оно было на 3 сантиметра больше, чем форма. Через кондитерский мешок выжимаю начинку по краям. Подтягиваю их и накрываю эту массу. Хорошо прижимаю. Получается высокий фаршированный бортик.

Середину смазываю помидорным соусом, посыпаю тертым пармезаном и моцареллой. Бортик - маслом. Выпекаю 10 минут на низкой позиции духовки при температуре 230 градусов. Далее - 10-15 минут при температуре 200 градусов на средней позиции.

Автор: Оксана ДУХНИЧ Влада МОСКВИТИС
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